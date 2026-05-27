Ученые впервые исследовали генетический материал предка человека Homo erectus

Ученые впервые исследовали генетическую информацию, извлеченную из ископаемых Homo erectus. Результаты свидетельствуют о том, что древний родственник человека мог быть тесно связан с денисовцами и даже опосредованно с современными людьми.

Ученые исследовали геном Homo erectus

В частности, были исследованы останки Homo erectus в возрасте 400 тыс. лет, найденные в Китае. Фу Сяомей, исследователь из Китайской академии наук, и его коллеги извлекли белки из зубной эмали шести особей. Хотя ДНК раньше не извлекали из ископаемых остатков такого возраста, белки более долговечны, что открывает новый способ изучения эволюции человека, пишет ng.24.hu.

Одним из наиболее интересных результатов анализа стало выявление двух уникальных вариантов аминокислот. Один встречался исключительно у особей Homo erectus, а другой был обнаружен также у денисовцев. По словам исследователей, это генетическое наследие досталось и некоторым группам Homo sapiens в результате смешения с денисовцами. Результаты исследования раскрывают новейшие аспекты эволюции человека.

Homo erectus был первым предком современных людей за пределами Африки, покинувшим континент около 1,8 млн лет назад и распространившимся по Евразии. Он имел относительно большой мозг, изготовлял сложные каменные орудия и существовал очень долго — он исчез около 108 тыс. лет назад.

Исследование также поднимает новые вопросы. Дело в том, что в эру среднего плейстоцена (приблизительно от 774 000 до 129 000 лет назад) в Африке и Евразии сразу жили несколько групп людей, включая Homo erectus, неандертальцев, денисовцев и ранешних Homo sapiens. Этот период часто называют хаосом среднего плейстоцена, поскольку ученым крайне сложно понять, как эти группы сосуществовали.

Палеоантрополог из Университета Висконсин-Мэдисон Джон Хокс считает, что новые данные свидетельствуют о том, что эволюция человека была скорее результатом смешения разных популяций, чем результатом существования отдельных видов.