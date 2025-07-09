Науковці хочуть відродити триметрових птахів моа — вимерли 600 років тому
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці хочуть відродити триметрових птахів моа — вимерли 600 років тому

моа
Джерело:  CNN

Американські дослідники хочуть відродити рід триметрових птахів, які вимерли близько 600 років тому. Йдеться про гігантських моа, які колись мешкали у Новій Зеландії.

Головні тези:

  • Науковці планують відродити триметрових птахів моа — гігантських птахів, які вимерли близько 600 років тому у Новій Зеландії.
  • За допомогою генетичних модифікацій розробляється план відродження шерстистого мамонта, птаха додо і тасманійського тигра разом із моа.
  • Вчені аналізують давню ДНК гігантських моа для розгадування їхнього генетичного складу і пошуку відмінностей від живих та вимерлих родичів.

Науковці хочуть відродити триметрових птахів моа

Ініціатива належить компанії Colossal Biosciences, яка вже планує шляхом генетичних модифікацій відродити шерстистого мамонта, птаха додо і тасманійського тигра.

Гігантські моа (Dinornis robustus) мешкали на Південному острові. Їхній зріст сягав 3,6 метра, а вага — близько 230 кілограмів. Ці птахи не мали крил.

За словами Скотта Макдугалла-Шеклтона з Центру передових досліджень птахів при Університеті Західного Онтаріо (Канада), який не бере участь у проєкті, моа вимерли в останні кілька сотень років, тому залишилося багато кісток, уламків яєчної шкаралупи та навіть пір'я, які можна вивчати.

Моа

Основною причиною їхнього вимирання є надмірне полювання та зміна середовища проживання після прибуття полінезійських народів на острів. До цього там було дуже мало хижаків. Це типова ситуація для птахів на островах, які не літають та мають дуже мало засобів захисту від полювання або хижаків.

Для відродження моа спершу планують відновити та проаналізувати стародавню ДНК дев'яти видів роду. Науковці хочуть зрозуміти, чим гігантський моа відрізнявся від живих і вимерлих родичів, щоб розшифрувати його генетичний склад.

Вони вже взяли зразки з понад 60 кісток і працюють над геномами кількох видів моа. Їм вдалося знайти майже повну версію геному для маленького кущового моа — Anomalopteryx didiformis.

Компанія Colossal Biosciences також займатиметься відновленням потенційних місць проживання моа в Новій Зеландії та підтримці живих місцевих видів.

Водночас багато вчених стверджують, що насправді відродити вимерлу тварину неможливо. Будь-яка така спроба може призвести лише до створення генетично модифікованого гібридного виду, вважає частина науковців.

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