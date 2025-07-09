Ученые хотят возродить трехметровых птиц моа — вымерли 600 лет назад
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые хотят возродить трехметровых птиц моа — вымерли 600 лет назад

моа
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Источник:  CNN

Американские исследователи хотят возродить род трехметровых птиц, вымерших около 600 лет назад. Речь идет о гигантских моа, когда-то обитавших в Новой Зеландии.

Главные тезисы

  • Ученые планируют возродить вымерших трехметровых птиц моа, которые жили в Новой Зеландии около 600 лет назад.
  • Используя генетические модификации и анализ древней ДНК гигантских моа, исследователи стараются понять их генетический состав и поискать отличия от других родственных видов.

Ученые хотят возродить трехметровых птиц моа

Инициатива принадлежит компании Colossal Biosciences, которая уже планирует по пути генетических модификаций возродить шерстистого мамонта, птицу додо и тасманийского тигра.

Гигантские моа (Dinornis robustus) обитали на Южном острове. Их рост достигал 3,6 метра, а вес около 230 килограммов. Эти птицы не имели крыльев.

По словам Скотта Макдугалла-Шеклтона из Центра передовых исследований птиц при Университете Западного Онтарио (Канада), который не участвует в проекте, моа вымерли в последние несколько сотен лет, поэтому осталось много костей, обломков яичной скорлупы и даже перьев, которые можно изучать.

Моа

Основной причиной их вымирания является чрезмерная охота и изменение среды обитания по прибытии полинезийских народов на остров. До этого там было очень мало хищников. Это типичная ситуация для птиц на нелетающих островах, имеющих очень мало средств защиты от охоты или хищников.

Для возрождения моа сначала планируют восстановить и проанализировать древнюю ДНК девяти видов рода. Ученые хотят понять, чем гигантский моа отличался от живых и вымерших родственников, чтобы расшифровать его генетический состав.

Они уже взяли образцы из более 60 костей и работают над геномами нескольких видов моа. Им удалось найти почти полную версию генома для маленького кустового моа — Anomalopteryx didiformis.

Компания Colossal Biosciences также будет заниматься восстановлением потенциальных мест обитания МоА в Новой Зеландии и поддержке живых местных видов.

В то же время многие ученые утверждают, что на самом деле возродить вымершее животное невозможно. Любая подобная попытка может привести лишь к созданию генетически модифицированного гибридного вида, считает часть ученых.

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