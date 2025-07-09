Ученые хотят возродить трехметровых птиц моа — вымерли 600 лет назад

Американские исследователи хотят возродить род трехметровых птиц, вымерших около 600 лет назад. Речь идет о гигантских моа, когда-то обитавших в Новой Зеландии.

Ученые хотят возродить трехметровых птиц моа

Инициатива принадлежит компании Colossal Biosciences, которая уже планирует по пути генетических модификаций возродить шерстистого мамонта, птицу додо и тасманийского тигра.

Гигантские моа (Dinornis robustus) обитали на Южном острове. Их рост достигал 3,6 метра, а вес около 230 килограммов. Эти птицы не имели крыльев.

По словам Скотта Макдугалла-Шеклтона из Центра передовых исследований птиц при Университете Западного Онтарио (Канада), который не участвует в проекте, моа вымерли в последние несколько сотен лет, поэтому осталось много костей, обломков яичной скорлупы и даже перьев, которые можно изучать.

Моа

Основной причиной их вымирания является чрезмерная охота и изменение среды обитания по прибытии полинезийских народов на остров. До этого там было очень мало хищников. Это типичная ситуация для птиц на нелетающих островах, имеющих очень мало средств защиты от охоты или хищников. Поделиться

Для возрождения моа сначала планируют восстановить и проанализировать древнюю ДНК девяти видов рода. Ученые хотят понять, чем гигантский моа отличался от живых и вымерших родственников, чтобы расшифровать его генетический состав.

Они уже взяли образцы из более 60 костей и работают над геномами нескольких видов моа. Им удалось найти почти полную версию генома для маленького кустового моа — Anomalopteryx didiformis.

Компания Colossal Biosciences также будет заниматься восстановлением потенциальных мест обитания МоА в Новой Зеландии и поддержке живых местных видов.