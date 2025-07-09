Ученые хотят возродить трехметровых птиц моа — вымерли 600 лет назад

Американские исследователи хотят возродить род трехметровых птиц, вымерших около 600 лет назад. Речь идет о гигантских моа, когда-то обитавших в Новой Зеландии.
Главные тезисы
- Ученые планируют возродить вымерших трехметровых птиц моа, которые жили в Новой Зеландии около 600 лет назад.
- Используя генетические модификации и анализ древней ДНК гигантских моа, исследователи стараются понять их генетический состав и поискать отличия от других родственных видов.
Ученые хотят возродить трехметровых птиц моа
Инициатива принадлежит компании Colossal Biosciences, которая уже планирует по пути генетических модификаций возродить шерстистого мамонта, птицу додо и тасманийского тигра.
Гигантские моа (Dinornis robustus) обитали на Южном острове. Их рост достигал 3,6 метра, а вес около 230 килограммов. Эти птицы не имели крыльев.
По словам Скотта Макдугалла-Шеклтона из Центра передовых исследований птиц при Университете Западного Онтарио (Канада), который не участвует в проекте, моа вымерли в последние несколько сотен лет, поэтому осталось много костей, обломков яичной скорлупы и даже перьев, которые можно изучать.
Для возрождения моа сначала планируют восстановить и проанализировать древнюю ДНК девяти видов рода. Ученые хотят понять, чем гигантский моа отличался от живых и вымерших родственников, чтобы расшифровать его генетический состав.
Они уже взяли образцы из более 60 костей и работают над геномами нескольких видов моа. Им удалось найти почти полную версию генома для маленького кустового моа — Anomalopteryx didiformis.
Компания Colossal Biosciences также будет заниматься восстановлением потенциальных мест обитания МоА в Новой Зеландии и поддержке живых местных видов.
В то же время многие ученые утверждают, что на самом деле возродить вымершее животное невозможно. Любая подобная попытка может привести лишь к созданию генетически модифицированного гибридного вида, считает часть ученых.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-