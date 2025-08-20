Науковці з Британії пропонують революційну технологію виявлення онкозахворювань

Учені Університету Ворика розробили датчик на основі алмазів, який може полегшити лікарям виявлення поширення раку шляхом відстеження крихітних магнітних частинок, що вводяться в організм.

У Британії пропонують революційну технологію виявлення раку

Учені заявили, що відстеження раку за допомогою розробленого ними датчика пропонує нетоксичну альтернативу радіоактивним рідинам та барвникам, які використовуються в лікарнях.

Зазначається, що метастазування, коли ракові клітини поширюються з початкової пухлини на інші частини тіла, є однією з найсерйозніших проблем у лікуванні раку. Поширити

Висновки, опубліковані в Physical Review Applied, описують, як алмази можна використовувати для створення високочутливого датчика, здатного відстежувати магнітну індикаторну рідину, що вводиться в пухлину.

Ця рідина, що складається з наночастинок оксиду заліза, рухається по тілу разом із раковими клітинами, показуючи, чи досягли вони лімфатичних вузлів, кажуть дослідники.

Провідний автор дослідження Алекс Ньюман сказав, що новий інструмент може покращити спосіб виявлення раку лікарями під час ендоскопічної хірургії та лапароскопічної хірургії.

Існує реальний попит на універсальні нетоксичні засоби виявлення раку. Поширити

У розробленій конструкції використовується алмаз розміром лише півкубічного міліметра разом з невеликим постійним магнітом, і ця компактна структура означає відсутність потреби в громіздкій електроніці, що дозволяє використовувати датчик вручну в операційних, підкреслили вчені.