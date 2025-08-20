Ученые из Британии предлагают революционную технологию выявления онкозаболеваний

Ученые Университета Ворика разработали датчик на основе алмазов, который может облегчить врачам выявление распространения рака путем отслеживания вводимых в организм крошечных магнитных частиц.

В Британии предлагают революционную технологию обнаружения рака

Ученые заявили, что отслеживание рака с помощью разработанного ими датчика предлагает нетоксичную альтернативу радиоактивным жидкостям и красителям, используемым в больницах.

Метастазирование, когда раковые клетки распространяются из начальной опухоли на другие части тела, является одной из самых серьезных проблем в лечении рака. Поделиться

Выводы, опубликованные в Physical Review Applied, описывают, как алмазы можно использовать для создания высокочувствительного датчика, способного отслеживать вводимую в опухоль магнитную индикаторную жидкость.

Эта жидкость, состоящая из наночастиц оксида железа, движется по телу вместе с раковыми клетками, показывая, достигли ли они лимфатических узлов, говорят исследователи.

Ведущий автор исследования Алекс Ньюман сказал, что новый инструмент может улучшить способ выявления рака врачами во время эндоскопической и лапароскопической хирургии.

Есть реальный спрос на универсальные нетоксичные средства выявления рака. Поделиться

В разработанной конструкции используется алмаз размером всего полукубичного миллиметра вместе с небольшим постоянным магнитом, и эта компактная структура означает отсутствие потребности в громоздкой электронике, позволяющей использовать датчик вручную в операционных, подчеркнули ученые.