Науковці заявили про неочікувану деформацію в мантії Землі
Джерело:  online.ua

Мантія нашої планети приховує більше таємниць, ніж вважалося досі. Про це свідчить нещодавнє відкриття вчених: вони помітили дещо несподіване в одному з найпоширеніших мінералів на Землі.

Головні тези:

  • Вчені отримали змогу ще краще зрозуміти, як зміщується і переміщується наша планета.
  • Це відкриття допоможе визначити, що відбувається глибоко під землею.

Що відбувається з мантією Землі

Як повідомляє Daily Galaxy, у центрі уваги вчених знову опинився олівін.

Що важливо розуміти, йдеться про мінерал, що переважає у верхній мантії нашої планети.

Дослідники звертають увагу на те, що в більшості випадків олівін деформується у двох напрямках, які називаються "а" і "с".

Також існує третій напрямок — "b" — однак досі його постійсно ігнорували, адже вважали надто рідкісним.

Попри це, нещодавно стало відомо, що 17% проаналізованих кристалів показали ознаки деформації, пов'язані з напрямком "b".

Фактично йдеться про те, що вчені не звертали уваги на дійсно важливі зміни в мантії Землі.

З заявою з цього приводу виступив геолог з Ліверпульського університету Джон Вілер.

На переконання останнього, дислокації можуть бути більш поширеними, ніж вважалося досі.

Це покращує наше розуміння того, як деформується мантія Землі. На їх наявність можуть впливати тиск, температура та рівні напруги. Тому вимірювання дислокацій "b" у природних зразках може допомогти вченим визначити глибину деформації та умови, за яких вона відбувалася, — наголосив Вілер.

