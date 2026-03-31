Науковці заявили про неочікувану деформацію в мантії Землі

Мантія нашої планети приховує більше таємниць, ніж вважалося досі. Про це свідчить нещодавнє відкриття вчених: вони помітили дещо несподіване в одному з найпоширеніших мінералів на Землі.

Що відбувається з мантією Землі

Як повідомляє Daily Galaxy, у центрі уваги вчених знову опинився олівін.

Що важливо розуміти, йдеться про мінерал, що переважає у верхній мантії нашої планети.

Дослідники звертають увагу на те, що в більшості випадків олівін деформується у двох напрямках, які називаються "а" і "с".

Також існує третій напрямок — "b" — однак досі його постійсно ігнорували, адже вважали надто рідкісним.

Попри це, нещодавно стало відомо, що 17% проаналізованих кристалів показали ознаки деформації, пов'язані з напрямком "b".

Фактично йдеться про те, що вчені не звертали уваги на дійсно важливі зміни в мантії Землі.

З заявою з цього приводу виступив геолог з Ліверпульського університету Джон Вілер.

На переконання останнього, дислокації можуть бути більш поширеними, ніж вважалося досі.