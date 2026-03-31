Ученые заявили о неожиданной деформации в мантии Земли
Источник:  online.ua

Мантия нашей планеты скрывает больше тайн, чем считалось до сих пор. Об этом свидетельствует недавнее открытие ученых: они заметили нечто неожиданное в одном из самых распространенных минералов на Земле.

Главные тезисы

  • Ученые получили возможность еще лучше понять, как смещается и перемещается наша планета.
  • Это открытие поможет определить, что происходит глубоко под землей.

Что происходит с мантией Земли

Как сообщает Daily Galaxy , в центре внимания ученых снова оказался оливин.

Что важно понимать, речь идет о минерале, преобладающем в верхней мантии нашей планеты.

Исследователи обращают внимание на то, что в большинстве случаев оливин деформируется в двух направлениях, так называемых "а" и "с".

Также существует третье направление — "b" — однако до сих пор его постоянно игнорировали, ведь считали слишком редким.

Несмотря на это, недавно стало известно, что 17% проанализированных кристаллов показали признаки деформации, связанные с направлением "b".

Буквально речь идет о том, что ученые не обращали внимания на действительно важные изменения в мантии Земли.

С заявлением на этот счет выступил геолог из Ливерпульского университета Джон Вилер.

По мнению последнего, дислокации могут быть более распространенными, чем считалось до сих пор.

Это улучшает наше понимание того, как деформируется мантия Земли. На их наличие могут влиять давление, температура и уровни напряжения. Поэтому измерение дислокаций "b" в естественных образцах может помочь ученым определить глубину деформации и условия, при которых она происходила, — подчеркнул Вилер.

Больше по теме

Ученые признали свою ошибку во время исследования Солнца
Солнце не так исследовано, как считалось ранее
Живут ли люди в "Матрице" — результаты исследования
Мы не живем в "Матрице"
Тюлени-монахи имеют скрытый "подводный язык" — данные исследования
тюлень

