Ученые заявили о неожиданной деформации в мантии Земли

Мантия нашей планеты скрывает больше тайн, чем считалось до сих пор. Об этом свидетельствует недавнее открытие ученых: они заметили нечто неожиданное в одном из самых распространенных минералов на Земле.

Что происходит с мантией Земли

Как сообщает Daily Galaxy , в центре внимания ученых снова оказался оливин.

Что важно понимать, речь идет о минерале, преобладающем в верхней мантии нашей планеты.

Исследователи обращают внимание на то, что в большинстве случаев оливин деформируется в двух направлениях, так называемых "а" и "с".

Также существует третье направление — "b" — однако до сих пор его постоянно игнорировали, ведь считали слишком редким.

Несмотря на это, недавно стало известно, что 17% проанализированных кристаллов показали признаки деформации, связанные с направлением "b".

Буквально речь идет о том, что ученые не обращали внимания на действительно важные изменения в мантии Земли.

С заявлением на этот счет выступил геолог из Ливерпульского университета Джон Вилер.

По мнению последнего, дислокации могут быть более распространенными, чем считалось до сих пор.