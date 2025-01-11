За словами науковців, масштабні пожежі на території Каліфорнії у США, які вже знищили частину районів Лос-Анджелесу, можуть стати причиною поширення небезпечних хвороб через значне забруднення повітря димом і частками попелу.

Що відомо про ймовірність поширення небезпечних хвороб разом із димом внаслідок масштабних пожеж у Каліфорнії

Зазначається, що наразі науковці побоюються, що дим внаслідок масштабних пожеж може переносити небезпечні грибки, здатні переміщуватись на великі відстані і посилювати загрозу поширення небезпечних інфекційних хвороб.

Як, зокрема, зазначає доктор з Медичного університету Граца Мартін Хенігль, зміна клімату та екстремальні погодні умови створюють середовище для стрімкого переміщення небезпечних грибкових спор, а також їхнього швидшого пристосування до високих температур.

Це дозволить низці патогенних організмів виживати всередині людського організму на противагу тому, що до цього людське тіло вважалось для них занадто гарячим.

Взагалі кажучи, ймовірність того, що грибки можуть викликати пандемію, безумовно, існує, — не виключає Хенігль. Поширити

Наслідки масштабних пожеж у Лос-Анджелесі

Науковці підкреслюють, що реальний ризик апокаліптичної грибкової пандемії за сценарієм серії популярних відеоігор “The Last of Us” та серіалу залишається вкрай низьким.

Однак швидка мутація грибкових мікроорганізмів і зростання їхньої стійкості до наявних протигрибкових засобів викликають серйозне занепокоєння серед вчених.

Особливо вразливими вважають людей з ослабленим імунітетом, які внаслідок вдихання спор з повітрям, насиченим димом, можуть стати жертвами важких інфекційних захворювань.

За словами доктора Друммонда з університету Бірмінгема, існують грибки, здатні вміло ховатись від відповіді імунної системи, роблячи виявлення низки хвороб можливим лише тоді, коли вже запізно.

Особливо небезпечним лікарі та науковці вважають кокцидіомікоз — грибок, що мешкає в ґрунті посушливих регіонів і за сприятливих умов, включно із масштабними пожежами, підіймається у повітря і може поширюватись на значні відстані.

Доктор Хенігль зазначає, що випадки інфікування кокцидіомікозом на території Каліфорнії протягом останніх років зростають катастрофічними темпами.

При цьому тяжкість захворювання може коливатись від легких форм, схожих на застуду, до важких, які вражають мозок, легені та інші життєво-важливі органи людини.

Особливо вразливі для цієї інфекції люди з ослабленим імунітетом, тому фахівці закликають посилити контроль і моніторинг у районах, які постраждали від вогняної стихії.

У 2022 році в Національному парку Єллоустоун виявили вовків, заражених спорами Toxoplasma gondii. Гриб змушував тварин залишати свою зграю, або ж навпаки, діяти більш агресивно в колі своїх родичів і врешті-решт ставати лідером.

Чи варто людству боятись грибкового апокаліпсису

Доктор Друммонд зазначає, що наразі науці не відомий такий грибок, що міг би впливати на поведінку людини так, як це робить кордицепс або Toxoplasma gondii.

Ну і найголовніше, у нашому світі, на відміну від світу "Останніх із нас", грибкові інфекції не переносяться повітряно-крапельним шляхом від однієї людини до іншої, через що стримувати подібні хвороби набагато легше.