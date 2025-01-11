По словам ученых, масштабные пожары на территории Калифорнии в США, уже уничтожившие часть районов Лос-Анджелеса, могут стать причиной распространения опасных болезней из-за значительного загрязнения воздуха дымом и частицами пепла.

Что известно о вероятности распространения опасных болезней вместе с дымом в результате масштабных пожаров в Калифорнии

Отмечается, что ученые опасаются, что дым в результате масштабных пожаров может переносить опасные грибки, способные перемещаться на большие расстояния и усиливать угрозу распространения опасных инфекционных болезней.

Как, в частности, отмечает доктор из Медицинского университета Граца Мартин Хенигль, изменение климата и экстремальные погодные условия создают среду для быстрого перемещения опасных грибковых спор, а также их более быстрого приспособления к высоким температурам.

Это позволит ряду патогенных организмов выживать внутри человеческого организма в противоположность тому, что до этого человеческое тело считалось для них слишком горячим.

Вообще говоря, вероятность того, что грибки могут вызвать пандемию, безусловно, существует, — не исключает Хенигль. Поделиться

Последствия масштабных пожаров в Лос-Анджелесе

Ученые подчеркивают, что реальный риск апокалиптической грибковой пандемии по сценарию серии популярных видеоигр The Last of Us и сериала остается крайне низким.

Однако быстрая мутация грибковых микроорганизмов и рост их устойчивости к имеющимся противогрибковым средствам вызывают серьезное беспокойство среди ученых.

Особенно уязвимыми считают людей с ослабленным иммунитетом, которые вследствие вдыхания спор с насыщенным дымом воздухом могут стать жертвами тяжелых инфекционных заболеваний.

По словам доктора Друммонда из университета Бирмингема, существуют грибки, способные умело укрываться от ответа иммунной системы, делая выявление ряда болезней возможным только тогда, когда уже поздно.

Особенно опасным врачи и ученые считают кокцидиомикоз — грибок, обитающий в почве засушливых регионов и при благоприятных условиях, включая масштабные пожары, поднимается в воздух и может распространяться на значительные расстояния.

Доктор Хенигль отмечает, что случаи инфицирования кокцидиомикозом на территории Калифорнии в последние годы растут катастрофическими темпами.

При этом тяжесть заболевания может колебаться от легких форм, похожих на простуду, до тяжелых, поражающих мозг, легкие и другие жизненно важные органы человека.

Особенно уязвимы для этой инфекции люди с ослабленным иммунитетом, поэтому специалисты призывают усилить контроль и мониторинг в пострадавших от огненной стихии районах.

В 2022 году в Национальном парке Йеллоустоун обнаружили волков, зараженных спорами Toxoplasma gondii. Гриб заставлял животных покидать свою стаю, или наоборот, действовать более агрессивно в кругу своих родственников и в конце концов становиться лидером.

Стоит ли человечеству бояться грибкового апокалипсиса

Доктор Друммонд отмечает, что в настоящее время науке не известен такой грибок, что мог бы влиять на поведение человека так, как это делает кордицепс или Toxoplasma gondii.

Ну и самое главное, в нашем мире, в отличие от мира "Последних из нас", грибковые инфекции не переносятся воздушно-капельным путем от одного человека к другому, из-за чего сдерживать подобные болезни гораздо легче.