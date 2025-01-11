В Лос-Анджелесе растет количество погибших и разрушений из-за масштабных пожаров
Категория
Мир
Дата публикации

В Лос-Анджелесе растет количество погибших и разрушений из-за масштабных пожаров

Масштабные пожары в Лос-Анджелесе
Читати українською
Источник:  Reuters

С пятницы, 10 января, команды пожарных в Лос-Анджелесе на территории Калифорнии наконец начали укрощать масштабные пожары, которые уже несколько дней бушуют в элитных районах города, полностью уничтожая дома и близлежащую инфраструктуру.

Главные тезисы

  • Масштабные пожары в Лос-Анджелесе привели к гибели по меньшей мере 11 человек и разрушению более 10 тыс домов, что вызвало серьезные последствия для местного населения и известных личностей.
  • Специальные пожарные команды из соседних штатов, а также федеральное правительство США и Канады активно участвуют в борьбе с огнем, что способствует улучшению ситуации.
  • Погода в районе Лос-Анджелеса должна улучшиться, что поможет в локализации огня, однако объявление нового красного предупреждения остается вероятным.
  • Масштабные пожары привели к уничтожению домов Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Мела Гибсона, Ким Кардашьян, что привлекло внимание общественности к бедствию.
  • Оценки ущерба и экономических потерь от пожаров в Лос-Анджелесе достигают 135-150 млрд долларов, что говорит о масштабности и серьезности происшествия.

Что известно о ситуации в Лос-Анджелесе на фоне масштабных пожаров

В результате 6 масштабных пожаров, которые со вторника 7 января, бушуют в восточных и западных пригородах Лос-Анджелеса, уже погибли по меньшей мере 11 человек.

Повреждены и уничтожены более 10 тыс домов.

Ожидается, что количество потерь и пострадавших будет возрастать по мере установления более подходящих условий для оценки ущерба и разрушений.

Спасатели сообщили о прогрессе в ликвидации пожаров на западной окраине города и в предгорье к востоку от мегаполиса.

Пожар в элитном районе Палисейдс удалось локализовать на 8%, а в Итоне — на 3%. Оба крупных пожара вместе охватили около 14 тыс. 100 га территории.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Лун отметил, что под угрозой эвакуации находятся еще около 153 тыс. жителей Лос-Анджелеса.

Еще 166 тыс 800 получили предупреждение об эвакуации, при этом во всех зонах эвакуации введен комендантский час.

Семь соседних штатов федеральное правительство США и Канада поспешили на помощь Калифорнии в борьбе с огнем, усилив пожарные команды.

Благодаря увеличению количества выделенных ресурсов регион находится в значительно лучшем состоянии, чем было в начале этой недели, — сообщил руководитель пожарной охраны округа Энтони Марроне.

Синоптики Национальной метеорологической службы прогнозируют, что погода в районе Лос-Анджелеса улучшится в выходные, а ветер замедлится до 32 км/ч, что улучшит условия для локализации огня.

Однако уже в понедельник, 13 января, может быть объявлено новое красное предупреждение.

Что известно о приблизительных разрушениях и убытках

В результате масштабных пожаров уничтожены многие дома. Больше всего пострадали такие пригороды Лос-Анджелеса, как Пасифик-Полисейдс, Малибу и Альтаден.

Уничтожены, в частности, виллы таких знаменитостей, как Пэрис Гилтон, Энтони Хопкинс и Мел Гибсон. Огонь подступил также и к Хидден-Хиллсу, где живет много знаменитостей, например, Ким Кардашьян.

Кроме тех, кто потерял свои дома, десятки тысяч человек остались без электричества, а миллионы пострадали от ухудшения качества воздуха, поскольку пожары подняли в воздух следы металлов, пластика и других синтетических материалов.

Частная компания AccuWeather оценила ущерб и экономические потери в 135-150 млрд долларов.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
В Лос-Анджелесе сгорели дома звезд Голливуда. Кто уже пострадал от лесных пожаров
Масштабный пожар в Лос-Анджелесе
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Калифорнии в результате лесных пожаров сгорело уже более 2 тыс домов — видео
Лесные пожары в Лос-Анджелесе
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Калифорнии стремительно возросло количество погибших в результате лесных пожаров
Масштабные пожары в Лос-Анджелесе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?