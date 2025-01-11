С пятницы, 10 января, команды пожарных в Лос-Анджелесе на территории Калифорнии наконец начали укрощать масштабные пожары, которые уже несколько дней бушуют в элитных районах города, полностью уничтожая дома и близлежащую инфраструктуру.
Главные тезисы
- Масштабные пожары в Лос-Анджелесе привели к гибели по меньшей мере 11 человек и разрушению более 10 тыс домов, что вызвало серьезные последствия для местного населения и известных личностей.
- Специальные пожарные команды из соседних штатов, а также федеральное правительство США и Канады активно участвуют в борьбе с огнем, что способствует улучшению ситуации.
- Погода в районе Лос-Анджелеса должна улучшиться, что поможет в локализации огня, однако объявление нового красного предупреждения остается вероятным.
- Масштабные пожары привели к уничтожению домов Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Мела Гибсона, Ким Кардашьян, что привлекло внимание общественности к бедствию.
- Оценки ущерба и экономических потерь от пожаров в Лос-Анджелесе достигают 135-150 млрд долларов, что говорит о масштабности и серьезности происшествия.
Что известно о ситуации в Лос-Анджелесе на фоне масштабных пожаров
В результате 6 масштабных пожаров, которые со вторника 7 января, бушуют в восточных и западных пригородах Лос-Анджелеса, уже погибли по меньшей мере 11 человек.
Повреждены и уничтожены более 10 тыс домов.
Ожидается, что количество потерь и пострадавших будет возрастать по мере установления более подходящих условий для оценки ущерба и разрушений.
Спасатели сообщили о прогрессе в ликвидации пожаров на западной окраине города и в предгорье к востоку от мегаполиса.
Пожар в элитном районе Палисейдс удалось локализовать на 8%, а в Итоне — на 3%. Оба крупных пожара вместе охватили около 14 тыс. 100 га территории.
Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Лун отметил, что под угрозой эвакуации находятся еще около 153 тыс. жителей Лос-Анджелеса.
Еще 166 тыс 800 получили предупреждение об эвакуации, при этом во всех зонах эвакуации введен комендантский час.
Семь соседних штатов федеральное правительство США и Канада поспешили на помощь Калифорнии в борьбе с огнем, усилив пожарные команды.
Синоптики Национальной метеорологической службы прогнозируют, что погода в районе Лос-Анджелеса улучшится в выходные, а ветер замедлится до 32 км/ч, что улучшит условия для локализации огня.
Однако уже в понедельник, 13 января, может быть объявлено новое красное предупреждение.
Что известно о приблизительных разрушениях и убытках
В результате масштабных пожаров уничтожены многие дома. Больше всего пострадали такие пригороды Лос-Анджелеса, как Пасифик-Полисейдс, Малибу и Альтаден.
Уничтожены, в частности, виллы таких знаменитостей, как Пэрис Гилтон, Энтони Хопкинс и Мел Гибсон. Огонь подступил также и к Хидден-Хиллсу, где живет много знаменитостей, например, Ким Кардашьян.
Кроме тех, кто потерял свои дома, десятки тысяч человек остались без электричества, а миллионы пострадали от ухудшения качества воздуха, поскольку пожары подняли в воздух следы металлов, пластика и других синтетических материалов.
Частная компания AccuWeather оценила ущерб и экономические потери в 135-150 млрд долларов.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-