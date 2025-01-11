С пятницы, 10 января, команды пожарных в Лос-Анджелесе на территории Калифорнии наконец начали укрощать масштабные пожары, которые уже несколько дней бушуют в элитных районах города, полностью уничтожая дома и близлежащую инфраструктуру.

Что известно о ситуации в Лос-Анджелесе на фоне масштабных пожаров

В результате 6 масштабных пожаров, которые со вторника 7 января, бушуют в восточных и западных пригородах Лос-Анджелеса, уже погибли по меньшей мере 11 человек.

Повреждены и уничтожены более 10 тыс домов.

Ожидается, что количество потерь и пострадавших будет возрастать по мере установления более подходящих условий для оценки ущерба и разрушений.

Спасатели сообщили о прогрессе в ликвидации пожаров на западной окраине города и в предгорье к востоку от мегаполиса.

Пожар в элитном районе Палисейдс удалось локализовать на 8%, а в Итоне — на 3%. Оба крупных пожара вместе охватили около 14 тыс. 100 га территории.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Лун отметил, что под угрозой эвакуации находятся еще около 153 тыс. жителей Лос-Анджелеса.

Еще 166 тыс 800 получили предупреждение об эвакуации, при этом во всех зонах эвакуации введен комендантский час.

Семь соседних штатов федеральное правительство США и Канада поспешили на помощь Калифорнии в борьбе с огнем, усилив пожарные команды.

Благодаря увеличению количества выделенных ресурсов регион находится в значительно лучшем состоянии, чем было в начале этой недели, — сообщил руководитель пожарной охраны округа Энтони Марроне. Поделиться

Синоптики Национальной метеорологической службы прогнозируют, что погода в районе Лос-Анджелеса улучшится в выходные, а ветер замедлится до 32 км/ч, что улучшит условия для локализации огня.

Однако уже в понедельник, 13 января, может быть объявлено новое красное предупреждение.

Что известно о приблизительных разрушениях и убытках

В результате масштабных пожаров уничтожены многие дома. Больше всего пострадали такие пригороды Лос-Анджелеса, как Пасифик-Полисейдс, Малибу и Альтаден.

Уничтожены, в частности, виллы таких знаменитостей, как Пэрис Гилтон, Энтони Хопкинс и Мел Гибсон. Огонь подступил также и к Хидден-Хиллсу, где живет много знаменитостей, например, Ким Кардашьян.

Кроме тех, кто потерял свои дома, десятки тысяч человек остались без электричества, а миллионы пострадали от ухудшения качества воздуха, поскольку пожары подняли в воздух следы металлов, пластика и других синтетических материалов.

Частная компания AccuWeather оценила ущерб и экономические потери в 135-150 млрд долларов.