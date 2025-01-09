В результате масштабных лесных пожаров, охвативших Калифорнию и, в частности, Лос-Анджелес, уже известно об уничтоженных домах голливудских знаменитостей Пэрис Хилтон, Менди Мур, Энтони Хопкинса и других.
Главные тезисы
- Масштабные лесные пожары в Лос-Анджелесе уничтожили дома таких знаменитостей, как Пэрис Хилтон, Менди Мур, Энтони Хопкинса и других.
- Пожары охватили элитные районы города, приведя к потере домов и ценных воспоминаний для голливудских актеров и актрис.
- Знаменитости, включая Пэрис Хилтон и Менди Мур, рассказали о трагедии потери своих домов, выражая соболезнования тем, кто пострадал от пожаров.
- В Лос-Анджелесе введен режим чрезвычайной ситуации из-за площади возгорания превышающей 60 квадратных километров, охватившей элитные районы города.
Кто из голливудских звезд потерял роскошные дома в Лос-Анджелесе из-за масштабных лесных пожаров
В частности, светская львица Пэрис Гилтон на своей странице в Instagram сообщила, что ее дом в Лос-Анджелесе сгорел полностью.
К счастью, в момент пожара она с мужем и детьми находилась в другом месте, не пострадала.
Однако потеря дома стала очень болезненной для Гилтона, ведь с ним была связана важная часть ее жизни.
Также знаменитость добавила, что планирует заняться благотворительностью и помогать пострадавшим из-за пожаров.
Актриса Менди Мур также потеряла дом из-за масштабных лесных пожаров, доставшихся элитным районам Лос-Анджелеса.
Пожар также уничтожил дом актера Энтони Хопкинса в Pacific Palisades стоимостью 6 млн долларов, который он приобрел три года назад.
По предварительной информации, актер и его семья не пострадали.
Пламя забрало дом еще и у актера Билла Кристалла и его жены Дженис.
Кроме того, в результате пожара пострадали также дома актеров Адама Броуди и Анны Ферис.
Что известно о последствиях масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе
В Лос-Анджелесе объявлен режим ЧС из-за масштабных лесных пожаров, охвативших элитные районы города, в частности, Пасифик-Палисейдс, Санта-Монику и Малибу.
Площадь воспламенения превышает 60 квадратных километров.
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