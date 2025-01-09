В Лос-Анджелесе сгорели дома звезд Голливуда. Кто уже пострадал от лесных пожаров
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

В Лос-Анджелесе сгорели дома звезд Голливуда. Кто уже пострадал от лесных пожаров

Масштабный пожар в Лос-Анджелесе
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Источник:  AP

В результате масштабных лесных пожаров, охвативших Калифорнию и, в частности, Лос-Анджелес, уже известно об уничтоженных домах голливудских знаменитостей Пэрис Хилтон, Менди Мур, Энтони Хопкинса и других.

Главные тезисы

  • Масштабные лесные пожары в Лос-Анджелесе уничтожили дома таких знаменитостей, как Пэрис Хилтон, Менди Мур, Энтони Хопкинса и других.
  • Пожары охватили элитные районы города, приведя к потере домов и ценных воспоминаний для голливудских актеров и актрис.
  • Знаменитости, включая Пэрис Хилтон и Менди Мур, рассказали о трагедии потери своих домов, выражая соболезнования тем, кто пострадал от пожаров.
  • В Лос-Анджелесе введен режим чрезвычайной ситуации из-за площади возгорания превышающей 60 квадратных километров, охватившей элитные районы города.

Кто из голливудских звезд потерял роскошные дома в Лос-Анджелесе из-за масштабных лесных пожаров

В частности, светская львица Пэрис Гилтон на своей странице в Instagram сообщила, что ее дом в Лос-Анджелесе сгорел полностью.

К счастью, в момент пожара она с мужем и детьми находилась в другом месте, не пострадала.

Однако потеря дома стала очень болезненной для Гилтона, ведь с ним была связана важная часть ее жизни.

Также знаменитость добавила, что планирует заняться благотворительностью и помогать пострадавшим из-за пожаров.

Сердце разбито, что не передать словами. Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу горит дотла — это то, что никому никогда не пожелаешь переживать. Этот дом был там, где мы построили столько драгоценных воспоминаний. Здесь Феникс сделал свои первые шаги, и мы мечтали построить воспоминания на всю жизнь из Лондона. Урон тяжелый, но я благодарна, что моя семья и домашние животные в безопасности. Мое сердце болит тех, кто все еще в беде или оплакивает большие потери. Знать, что так многие просыпаются сегодня без места, которое они называют домом, это действительно разрывает сердце, — рассказала Гилтон.

Актриса Менди Мур также потеряла дом из-за масштабных лесных пожаров, доставшихся элитным районам Лос-Анджелеса.

Я люблю тебя, Альтаден. Благодарна за то, что моя семья и домашние питомцы уехали вчера вечером, пока не стало слишком поздно (и безграничная благодарность друзьям за то, что забрали нас и наши вещи) Честно говоря, я в шоке и чувствую онемение за всех, кто потерял все, в частности, моя семья. Школа моих детей уничтожена, наши любимые рестораны. Столько друзей и близких тоже потеряли все. Наша община разбита, но мы будем здесь, чтобы восстанавливать вместе. Сочувствую всем пострадавшим и тем, кто пытается взять все это под контроль, — признается Менди Мур.

Пожар также уничтожил дом актера Энтони Хопкинса в Pacific Palisades стоимостью 6 млн долларов, который он приобрел три года назад.

По предварительной информации, актер и его семья не пострадали.

Пламя забрало дом еще и у актера Билла Кристалла и его жены Дженис.

Я и Дженис жили в нашем доме с 1979 года. Мы воспитывали здесь наших детей и внуков. Каждый дюйм нашего дома был наполнен любовью. Прекрасные воспоминания, которые нельзя унести. У нас, конечно, разбито сердце, но с любовью наших детей и друзей мы пройдем через это, — отметил Билл Кристал.

Кроме того, в результате пожара пострадали также дома актеров Адама Броуди и Анны Ферис.

Что известно о последствиях масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе объявлен режим ЧС из-за масштабных лесных пожаров, охвативших элитные районы города, в частности, Пасифик-Палисейдс, Санта-Монику и Малибу.

Площадь воспламенения превышает 60 квадратных километров.

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