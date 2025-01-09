Внаслідок масштабних лісових пожеж, що охопили Каліфорнію і, зокрема, Лос-Анджелес, вже відомо про знищені будинки голлівудських знаменитостей Періс Гілтон, Менді Мур, Ентоні Хопкінса та інших.
Головні тези:
- У результаті масштабних лісових пожеж у Лос-Анджелесі постраждали будинки голлівудських зірок, серед яких Періс Гілтон та Менді Мур.
- Пожежі охопили елітні райони міста, знищивши будинки людей, які втратили всі свої спогади та цінності.
- Актори, такі як Ентоні Хопкінс та Білл Крістал, також постраждали від пожеж, втративши свої розкішні оселі, сповнені дорогоцінних спогадів.
- Площа займання лісових пожеж у Лос-Анджелесі перевищує 60 квадратних кілометрів, що призвело до оголошення режиму надзвичайної ситуації у місті.
Хто з голлівудських зірок втратив розкішні будинки у Лос-Анджелесі через масштабні лісові пожежі
Зокрема, світська левиця Періс Гілтон на своїй сторінці в Instagram повідомила, що її будинок у Лос-Анджелесі згорів повністю.
На щастя, у момент пожежі вона з чоловіком та дітьми перебувала в іншому місці не постраждала.
Однак втрата будинку стала дуже болісною для Гілтон, адже з ним була пов’язана важлива частина її життя.
Також знаменитість додала, що планує зайнятися благодійністю та допомагатиме постраждалим через пожежі.
Актриса Менді Мур також втратила будинок через масштабні лісові пожежі, які дістались елітних районів Лос-Анджелеса.
Пожежа також знищила будинок актора Ентоні Хопкінса у Pacific Palisades вартістю у 6 млн доларів, який він придбав три роки тому.
За попередньою інформацією, актор та його родина не постраждали.
Полум'я забрало будинок ще і в актора Білла Крістала та його дружини Дженіс.
Крім того, внаслідок пожежі постраждали також будинки акторів Адама Броуді та Анни Феріс.
Що відомо про наслідки масштабних лісових пожеж у Лос-Анджелесі
У Лос-Анджелесі оголошено режим НС через масштабні лісові пожежі, які охопили елітні райони міста, зокрема, Пасифік-Палісейдс, Санта-Моніку та Малібу.
Площа займання перевищує 60 квадратних кілометрів.
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