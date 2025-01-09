Внаслідок масштабних лісових пожеж, що охопили Каліфорнію і, зокрема, Лос-Анджелес, вже відомо про знищені будинки голлівудських знаменитостей Періс Гілтон, Менді Мур, Ентоні Хопкінса та інших.

Хто з голлівудських зірок втратив розкішні будинки у Лос-Анджелесі через масштабні лісові пожежі

Зокрема, світська левиця Періс Гілтон на своїй сторінці в Instagram повідомила, що її будинок у Лос-Анджелесі згорів повністю.

На щастя, у момент пожежі вона з чоловіком та дітьми перебувала в іншому місці не постраждала.

Однак втрата будинку стала дуже болісною для Гілтон, адже з ним була пов’язана важлива частина її життя.

Також знаменитість додала, що планує зайнятися благодійністю та допомагатиме постраждалим через пожежі.

Серце розбите, що не передати словами. Сидіти з родиною, дивитись новини та бачити, як наш дім в Малібу горить вщент — це те, що нікому ніколи не побажаєш переживати. Цей дім був там, де ми побудували стільки дорогоцінних спогадів. Тут Фенікс зробив свої перші кроки, і ми мріяли побудувати спогади на все життя з Лондон. Втрата тяжка, але я вдячна, що моя сім'я та домашні тварини у безпеці. Моє серце болить за тих, хто все ще в біді або оплакує більші втрати. Знати, що так багато хто прокидається сьогодні без місця, яке вони називають домом, це справді розриває серце, — розповіла Гілтон. Поширити

Актриса Менді Мур також втратила будинок через масштабні лісові пожежі, які дістались елітних районів Лос-Анджелеса.

Я люблю тебе, Альтадено. Вдячна за те, що моя сім'я та домашні улюбленці виїхали вчора ввечері, поки не стало занадто пізно (і безмежна вдячність друзям за те, що забрали нас і наші речі) Чесно кажучи, я в шоці і відчуваю оніміння за всіх, хто втратив все, зокрема, моя родина. Школа моїх дітей знищена, наші улюблені ресторани. Стільки друзів та близьких теж втратили все. Наша громада розбита, але ми будемо тут, щоб відбудовувати разом. Співчуваю усім постраждалим та тим, хто намагається взяти це все під контроль, — зізнається Менді Мур. Поширити

Пожежа також знищила будинок актора Ентоні Хопкінса у Pacific Palisades вартістю у 6 млн доларів, який він придбав три роки тому.

За попередньою інформацією, актор та його родина не постраждали.

Полум'я забрало будинок ще і в актора Білла Крістала та його дружини Дженіс.

Я і Дженіс жили в нашому будинку з 1979 року. Ми виховували тут наших дітей та онуків. Кожен дюйм нашого будинку був наповнений любов'ю. Прекрасні спогади, які не можна забрати. У нас, звичайно, розбите серце, але з любов'ю наших дітей та друзів ми пройдемо через це, — зазначив Білл Крістал. Поширити

Крім того, внаслідок пожежі постраждали також будинки акторів Адама Броуді та Анни Феріс.

Що відомо про наслідки масштабних лісових пожеж у Лос-Анджелесі

У Лос-Анджелесі оголошено режим НС через масштабні лісові пожежі, які охопили елітні райони міста, зокрема, Пасифік-Палісейдс, Санта-Моніку та Малібу.

Площа займання перевищує 60 квадратних кілометрів.