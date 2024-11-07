На території Каліфорнії у США в умовах сильного вітру швидко поширюються масштабні лісові пожежі, які вже знищили десятки житлових будинків і призвели до евакуації тисяч людей.
Головні тези:
- Масштабні лісові пожежі у Каліфорнії призвели до евакуації тисяч людей та знищення десятків будинків.
- Прогнозується надзвичайно сприятливе середовище для поширення пожеж через сильний вітер та інші погодні умови.
- Згідно дослідження науковців, кліматичні зміни призвели до більшості смертей серед європейців у 2022 році.
- 38 тисяч людей загинули через природні катаклізми та спеку, що загострилась у зв’язку зі змінами клімату.
- Забруднення повітря парниковими газами спричинюють підвищення глобальної температури та збільшення кількості смертей у Європі.
Що відомо про масштабні пожежі у Каліфорнії
Зокрема, площа пожежі в окрузі Вентура протягом 5 годин збільшилась з 1 кв кілометра до понад 42.
У той же час синоптики прогнозують надзвичайно сприятливі погодні умови для виникнення масштабних лісових пожеж на території Каліфорнії.
Через стрімке поширення лісових пожеж евакуюватись змушені були близько 10 тис осіб, оскільки вогонь загрожував 3,5 тис споруд у приміських районах, на території ранчо та сільськогосподарських територіях навколо Камарільо.
За даними метеорологів, у Каліфорнії очікуються пориви вітру до 160 км/год, тож у деяких частинах регіону можуть виникнути умови, сприятливі для "екстремальної та небезпечної для життя" пожежі.
Що головну причину більшості смертей у Європі у 2022 році
За результатами дослідження науковців з Інституту глобального здоров’я в Барселоні, головною причиною більшості смертей серед жителів країн ЄС у 2022 році стали кліматичні зміни.
Наголошується, що 38 тис людей у 2022 році загинули внаслідок природних катаклізмів та аномальної спеки у країнах Європи, спричинених зміною клімату, що у 10 разів перевищує кількість вбивств у країнах ЄС цього року.
Зазначається, що тільки протягом літа 2022 року у Європі померли більше 68 тис людей.
При цьому 38 тис загиблих могли б жити далі, якби не забруднення повітря парниковими газами та іншими шкідливими речовинами, які провокують підвищення глобальної температури на планеті.
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