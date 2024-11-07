У Каліфорнії вирують масштабні пожежі. Евакуйовано тисячі людей ― відео
Категорія
Світ
Дата публікації

У Каліфорнії вирують масштабні пожежі. Евакуйовано тисячі людей ― відео

Лісова пожежа у Каліфорнії
Джерело:  Sky News

На території Каліфорнії у США в умовах сильного вітру швидко поширюються масштабні лісові пожежі, які вже знищили десятки житлових будинків і призвели до евакуації тисяч людей. 

Головні тези:

  • Масштабні лісові пожежі у Каліфорнії призвели до евакуації тисяч людей та знищення десятків будинків.
  • Прогнозується надзвичайно сприятливе середовище для поширення пожеж через сильний вітер та інші погодні умови.
  • Згідно дослідження науковців, кліматичні зміни призвели до більшості смертей серед європейців у 2022 році.
  • 38 тисяч людей загинули через природні катаклізми та спеку, що загострилась у зв’язку зі змінами клімату.
  • Забруднення повітря парниковими газами спричинюють підвищення глобальної температури та збільшення кількості смертей у Європі.

Що відомо про масштабні пожежі у Каліфорнії

Зокрема, площа пожежі в окрузі Вентура протягом 5 годин збільшилась з 1 кв кілометра до понад 42.

Ця пожежа розвивається небезпечно швидко. Горять кущі, горить трава, горять живоплоти, горять сільськогосподарські поля, горять споруди, — зазначає керівник пожежної служби округу Вентура Дастін Гарднер.

У той же час синоптики прогнозують надзвичайно сприятливі погодні умови для виникнення масштабних лісових пожеж на території Каліфорнії.

Через стрімке поширення лісових пожеж евакуюватись змушені були близько 10 тис осіб, оскільки вогонь загрожував 3,5 тис споруд у приміських районах, на території ранчо та сільськогосподарських територіях навколо Камарільо.

Ми продовжуємо надавати державним і місцевим пожежникам підтримку, необхідну для порятунку життів і майна від цієї агресивної пожежі, — запевнив губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом.

За даними метеорологів, у Каліфорнії очікуються пориви вітру до 160 км/год, тож у деяких частинах регіону можуть виникнути умови, сприятливі для "екстремальної та небезпечної для життя" пожежі.

Що головну причину більшості смертей у Європі у 2022 році

За результатами дослідження науковців з Інституту глобального здоров’я в Барселоні, головною причиною більшості смертей серед жителів країн ЄС у 2022 році стали кліматичні зміни. 

Наголошується, що 38 тис людей у 2022 році загинули внаслідок природних катаклізмів та аномальної спеки у країнах Європи, спричинених зміною клімату, що у 10 разів перевищує кількість вбивств у країнах ЄС цього року.

Зазначається, що тільки протягом літа 2022 року у Європі померли більше 68 тис людей.

При цьому 38 тис загиблих могли б жити далі, якби не забруднення повітря парниковими газами та іншими шкідливими речовинами, які провокують підвищення глобальної температури на планеті.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабні лісові пожежі у Чилі призвели до загибелі щонайменше 19 осіб
Пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
В NASA оприлюднили супутникові знімки наслідків пожежі на аеродромі "Саки"
"Бавовна" на аеродромі Саки
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У США сталась масштабна пожежа на хімічному заводі
Пожежа на хімзаводі у США

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?