На території Каліфорнії у США в умовах сильного вітру швидко поширюються масштабні лісові пожежі, які вже знищили десятки житлових будинків і призвели до евакуації тисяч людей.

Що відомо про масштабні пожежі у Каліфорнії

Зокрема, площа пожежі в окрузі Вентура протягом 5 годин збільшилась з 1 кв кілометра до понад 42.

Ця пожежа розвивається небезпечно швидко. Горять кущі, горить трава, горять живоплоти, горять сільськогосподарські поля, горять споруди, — зазначає керівник пожежної служби округу Вентура Дастін Гарднер. Поширити

У той же час синоптики прогнозують надзвичайно сприятливі погодні умови для виникнення масштабних лісових пожеж на території Каліфорнії.

Через стрімке поширення лісових пожеж евакуюватись змушені були близько 10 тис осіб, оскільки вогонь загрожував 3,5 тис споруд у приміських районах, на території ранчо та сільськогосподарських територіях навколо Камарільо.

Ми продовжуємо надавати державним і місцевим пожежникам підтримку, необхідну для порятунку життів і майна від цієї агресивної пожежі, — запевнив губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. Поширити

За даними метеорологів, у Каліфорнії очікуються пориви вітру до 160 км/год, тож у деяких частинах регіону можуть виникнути умови, сприятливі для "екстремальної та небезпечної для життя" пожежі.

Що головну причину більшості смертей у Європі у 2022 році

За результатами дослідження науковців з Інституту глобального здоров’я в Барселоні, головною причиною більшості смертей серед жителів країн ЄС у 2022 році стали кліматичні зміни.

Наголошується, що 38 тис людей у 2022 році загинули внаслідок природних катаклізмів та аномальної спеки у країнах Європи, спричинених зміною клімату, що у 10 разів перевищує кількість вбивств у країнах ЄС цього року.

Зазначається, що тільки протягом літа 2022 року у Європі померли більше 68 тис людей.

При цьому 38 тис загиблих могли б жити далі, якби не забруднення повітря парниковими газами та іншими шкідливими речовинами, які провокують підвищення глобальної температури на планеті.