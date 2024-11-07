На территории Калифорнии в США в условиях сильного ветра быстро распространяются масштабные лесные пожары, уже уничтожившие десятки жилых домов и приведшие к эвакуации тысяч человек.

Что известно о масштабных пожарах в Калифорнии

В частности, площадь пожара в округе Вентура в течение 5 часов увеличилась с 1 кв километра до более чем 42.

Этот пожар развивается небезопасно быстро. Горят кусты, горит трава, горят живые изгороди, горят сельскохозяйственные поля, горят сооружения, — отмечает руководитель пожарной службы округа Вентура Дастин Гарднер. Поделиться

В то же время, синоптики прогнозируют чрезвычайно благоприятные погодные условия для возникновения масштабных лесных пожаров на территории Калифорнии.

Из-за стремительного распространения лесных пожаров были вынуждены эвакуироваться около 10 тыс человек, поскольку огонь угрожал 3,5 тыс сооружений в пригородных районах, на территории ранчо и сельскохозяйственных территориях вокруг Камарильо.

Мы продолжаем оказывать государственным и местным пожарным поддержку, необходимую для спасения жизней и имущества от этого агрессивного пожара, — заверил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Поделиться

По данным метеорологов, в Калифорнии ожидаются порывы ветра до 160 км/ч, так что в некоторых частях региона могут возникнуть условия, благоприятные для "экстремального и опасного для жизни" пожара.

Что главная причина большинства смертей в Европе в 2022 году

По результатам исследования ученых из Института глобального здоровья в Барселоне главной причиной большинства смертей среди жителей стран ЕС в 2022 году стали климатические изменения.

Отмечается, что 38 тыс. человек в 2022 году погибли в результате природных катаклизмов и аномальной жары в странах Европы, вызванных изменением климата, что в 10 раз превышает количество убийств в странах ЕС в этом году.

Отмечается, что только в течение лета 2022 года в Европе умерло более 68 тыс человек.

При этом 38 тыс. погибших могли бы жить дальше, если бы не загрязнение воздуха парниковыми газами и другими вредными веществами, провоцирующими повышение глобальной температуры на планете.