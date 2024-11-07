На территории Калифорнии в США в условиях сильного ветра быстро распространяются масштабные лесные пожары, уже уничтожившие десятки жилых домов и приведшие к эвакуации тысяч человек.
Главные тезисы
- Масштабные лесные пожары в Калифорнии вызвали эвакуацию тысяч людей и уничтожение жилых домов.
- Прогнозируются опасные погодные условия с сильным ветром, способствующим распространению пожаров в Калифорнии.
- Огонь угрожает жизни и имуществу, требуя государственной и местной пожарной поддержки в Калифорнии.
Что известно о масштабных пожарах в Калифорнии
В частности, площадь пожара в округе Вентура в течение 5 часов увеличилась с 1 кв километра до более чем 42.
В то же время, синоптики прогнозируют чрезвычайно благоприятные погодные условия для возникновения масштабных лесных пожаров на территории Калифорнии.
Из-за стремительного распространения лесных пожаров были вынуждены эвакуироваться около 10 тыс человек, поскольку огонь угрожал 3,5 тыс сооружений в пригородных районах, на территории ранчо и сельскохозяйственных территориях вокруг Камарильо.
По данным метеорологов, в Калифорнии ожидаются порывы ветра до 160 км/ч, так что в некоторых частях региона могут возникнуть условия, благоприятные для "экстремального и опасного для жизни" пожара.
Что главная причина большинства смертей в Европе в 2022 году
По результатам исследования ученых из Института глобального здоровья в Барселоне главной причиной большинства смертей среди жителей стран ЕС в 2022 году стали климатические изменения.
Отмечается, что 38 тыс. человек в 2022 году погибли в результате природных катаклизмов и аномальной жары в странах Европы, вызванных изменением климата, что в 10 раз превышает количество убийств в странах ЕС в этом году.
Отмечается, что только в течение лета 2022 года в Европе умерло более 68 тыс человек.
При этом 38 тыс. погибших могли бы жить дальше, если бы не загрязнение воздуха парниковыми газами и другими вредными веществами, провоцирующими повышение глобальной температуры на планете.
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