З п'ятниці, 10 січня, команди пожежників у Лос-Анджелесі на території Каліфорнії нарешті почали приборкувати масштабні пожежі, які вже кілька днів вирують у елітних районах міста, вщент знищуючи будинки і прилеглу інфраструктуру.

Що відомо про ситуацію у Лос-Анджелесі на тлі масштабних пожеж

Внаслідок 6 масштабних пожеж, які з вівторка 7 січня, вирують у східних і західних передмістях Лос-Анджелеса, вже загинуло щонайменше 11 людей.

Пошкоджено та знищено понад 10 тис будинків.

Очікується, що кількість втрат та постраждалих буде зростати по мірі встановлення більш придатних умов для належної оцінки збитків та руйнувань.

Рятувальники повідомили про прогрес у ліквідації пожеж на західній околиці міста та у передгір'ї на схід від мегаполісу.

Пожежу в елітному районі Палісейдс вдалося локалізувати на 8%, а в Ітоні — на 3%. Обидві великі пожежі разом охопили близько 14 тис 100 га території.

Шериф округу Лос-Анджелес Роберт Лун зазначив, що під загрозою евакуації перебувають ще близько 153 тис мешканців Лос-Анджелеса.

Ще 166 тис 800 — отримали попередження про евакуацію, при цьому в усіх зонах евакуації запроваджена комендантська година.

Сім сусідніх штатів, федеральний уряд США і Канада поспішили на допомогу Каліфорнії у боротьбі з вогнем, посиливши пожежні команди.

Завдяки збільшенню кількості виділених ресурсів, регіон знаходиться у значно кращому стані, ніж було на початку цього тижня, — повідомив керівник пожежної охорони округу Ентоні Марроне. Поширити

Синоптики Національної метеорологічної служби прогнозують, що погода в районі Лос-Анджелеса покращиться протягом вихідних, а вітер сповільниться до 32 км/год, що поліпшить умови для локалізації вогню.

Однак вже у понеділок, 13 січня може бути оголошено нове червоне попередження.

Що відомо про приблизні руйнування та збитки

Унаслідок масштабних пожеж знищено багато будинків. Найбільше постраждали такі передмістя Лос-Анджелеса, як Пасіфік-Палісейдс, Малібу й Альтадена.

Знищено, зокрема, вілли таких знаменитостей, як Періс Гілтон, Ентоні Хопкінс та Мел Гібсон. Вогонь підступив також і до Хідден-Хіллс, де живе багато знаменитостей, наприклад, Кім Кардаш'ян.

Окрім тих, хто втратив свої домівки, десятки тисяч людей залишилися без електрики, а мільйони постраждали від погіршення якості повітря, оскільки пожежі підняли в повітря сліди металів, пластику та інших синтетичних матеріалів.

Приватна компанія AccuWeather оцінила збитки та економічні втрати у 135-150 млрд доларів.