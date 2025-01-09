Численні лісові пожежі у Каліфорнії охопили елітні райони у Лос-Анджелесі і передмістях і продовжуть руйнувати будинки та цивільну інфраструктуру.

Що відомо про масштабні пожежі у Лос-Анджелесі

Зазначається, що внаслідок однієї з пожеж, яка розпочалась у вівторок, 7 січня, згоріли сотні гектарів лісу навколо районів Санта-Моніка та Малібу у Лос-Анджелесі.

Близько 6:30 ввечері 8 січня в Альтадені поблизу Пасадени спалахнула пожежа, яка охопила понад 10 тис акрів.

Після цього трохи менша пожежа спалахнула у в Сільмірі в долині Сан-Фернандо на північному сході від Лос-Анджелеса. Вогонь охопив близько 500 акрів.

Швидкому поширенню пожеж сприяють потужні вітри Санта-Ана.

У оновленому звіті Cal Fire зазначається, що низька вологість у поєднанні з підвищенною посухою і швидкою зміною вітрів сприяє стрімкому поширенню пожеж.

Загалом відомо про п'ять масштабних пожеж, які охоплюють понад 29 тис акрів.

Наразі вже щонайменше 130 жителів Лос-Анджелеса отримали повідомлення про необхідність евакуації.

Через нову пожежу на Голлівудських пагорбах згоріло понад 2 тис споруд.

Натомість у Санта-Моніці ввели комендантську годину в районах, звідки закликають евакуюватися через ризик пожежі в Палісейдс.

Полум'я в Палісейдс, площею 15 тис акрів, є одним із найбільших. За даними пожежної служби штату Cal Fire, воно знищило вже понад 1000 будівель, що робить пожежу найбільш руйнівною в історії Лос-Анджелеса.

Що відомо про згорілі будинки голлівудських зірок

Пожежа на Голлівудських пагорбах спалахнула ввечері 8 січня, у центральній частині Лос-Анджелеса.

Полум'я палало серед пішохідних стежок та відокремлених особняків.

Вогонь встиг зруйнувати будинки американських зірок. Зокрема, актор і комік Біллі Крістал і його дружина Дженіс підтвердили, що їхній будинок згорів під час однієї з пожеж.

Помешкання кіноакторки Періс Хілтон у Малібу також "згоріло дощенту". Постраждали й будинки композиторки Дайан Уоррен та зірок серіалу "Пагорби" Спенсера Пратт та Гайді Монтег.

Начальник пожежної служби Каліфорнії Девід Акуна повідомив, що прогресу у локалізації вогню немає через сильний вітер і суху погоду.

Станом на 20:15 середи за місцевим часом чотири пожежі в районах Палісейдс, Пасадена, Сільмар і Голлівудські пагорби охопили понад 109 квадратних кілометрів, їх взагалі не вдалося локалізувати.

Пожежники, які гасять вогонь, зіткнулися з нестачею води і були змушені брати воду з басейнів і ставків.