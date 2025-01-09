Бессчетные лесные пожары в Калифорнии охватили элитные районы в Лос-Анджелесе и пригородах и продолжат разрушать дома и гражданскую инфраструктуру.
Главные тезисы
- Более 2 тыс домов уже сгорели в результате лесных пожаров в Калифорнии, что делает этот пожар одним из самых разрушительных в истории Лос-Анджелеса.
- Элитные районы в Лос-Анджелесе, включая дома голливудских знаменитостей, подверглись опасности из-за масштабных пожаров.
- Сложные условия, такие как сильный ветер, засуха и нехватка воды, затрудняют спасательные работы пожарных в Калифорнии.
- Площадь пожаров в Лос-Анджелесе составляет более 109 кв. км, а мощные ветры Санта-Ана усугубляют ситуацию, способствуя быстрому распространению огня.
- Звезды Голливуда, включая Билли Кристал, Пэрис Хилтон и других, потеряли свои дома из-за разрушительных лесных пожаров в Калифорнии.
Что известно о масштабных пожарах в Лос-Анджелесе
Отмечается, что в результате одного из пожаров, начавшегося во вторник, 7 января, сгорели сотни гектаров леса вокруг районов Санта-Моника и Малибу в Лос-Анджелесе.
Около 6:30 вечером 8 января в Альтадене близ Пасадены вспыхнул пожар, охвативший более 10 тыс. акров.
После этого несколько меньший пожар вспыхнул в Сильмире в долине Сан-Фернандо к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Огонь охватил около 500 акров.
Быстрому распространению пожаров способствуют мощные ветры Санта-Ана.
В обновленном отчете Cal Fire отмечается, что низкая влажность в сочетании с повышенной засухой и быстрой сменой ветров способствует быстрому распространению пожаров.
Всего известно о пяти масштабных пожарах, охватывающих более 29 тыс. акров.
Уже по меньшей мере 130 жителей Лос-Анджелеса получили сообщение о необходимости эвакуации.
Из-за нового пожара на Голливудских холмах сгорело более 2 тыс сооружений.
В Санта-Монике ввели комендантский час в районах, откуда призывают эвакуироваться из-за риска пожара в Палисейдс.
Пламя в Палисейдс, площадью 15 тыс акров, является одним из самых больших. По данным пожарной службы штата Cal Fire, оно уничтожило уже более 1000 зданий, что делает пожар самым разрушительным в истории Лос-Анджелеса.
Что известно о сгоревших домах голливудских звезд
Пожар на Голливудских холмах вспыхнул вечером 8 января, в центральной части Лос-Анджелеса.
Пламя пылало среди пешеходных троп и уединенных особняков.
Огонь успел разрушить дома американских звезд. В частности, актер и комик Билли Кристал и его жена Дженис подтвердили, что их дом сгорел во время одного из пожаров.
Жилье киноактрисы Пэрис Хилтон в Малибу также "сгорело дотла". Пострадали и дома композитора Дайан Уоррен и звезд сериала "Холмы" Спенсера Пратт и Гайди Монтег.
Начальник пожарной службы Калифорнии Дэвид Акуна сообщил, что прогресса в локализации огня нет из-за сильного ветра и сухой погоды.
По состоянию на 20:15 по местному времени четыре пожара в районах Палисейдс, Пасадена, Сильмар и Голливудские холмы охватили более 109 квадратных километров, их вообще не удалось локализовать.
Пожарные, тушащие огонь, столкнулись с нехваткой воды и были вынуждены брать воду из бассейнов и прудов.
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