У Каліфорнії стрімко зросла кількість загиблих внаслідок лісових пожеж
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У Каліфорнії стрімко зросла кількість загиблих внаслідок лісових пожеж

Масштабні пожежі у Лос-Анджелесі
Джерело:  Reuters

Внаслідок лісових пожеж у Лос-Анджелесі на території Каліфорнії (США) кількість загиблих збільшилась до 10 осіб. Вогонь вже знищив понад 10 тис будинків. 

Головні тези:

  • Кількість загиблих внаслідок лісових пожеж в Каліфорнії зросла до 10 осіб, а вогонь вже знищив понад 10 тис будинків.
  • Масштабні пожежі у Лос-Анджелесі стали найбільш руйнівними в історії міста, загрожуючи життю і майну мешканців.
  • Уряд докладає зусиль для гасіння вогню, залучаючи понад 1 тис 400 пожежників та команди допомоги з різних штатів США.
  • Збитки внаслідок пожеж оцінюються величезними сумами, що становить серйозну загрозу для економічного стану регіону.
  • Місцева влада продовжує оголошувати евакуації та попереджає жителів про небезпеку розповсюдження вогню через сильні вітри.

У Лос-Анджелесі досі не можуть загасити масштабні пожежі

Через посуху і сильні вітри пожежі поширюються із надзвичайною швидкістю. Лише одну з них наразі вдалось локалізувати усього на 6%.

Зокрема, пожежі у Санта-Моніці, Малібу та Ітоні на заході Лос-Анджелеса вже називають найбільш руйнівними в історії міста.

Лише через ці дві пожежі було вщент знищено Санта-Монікою та Малібу.

За словами місцевого шеріфа, кількість жертв, ймовірно, продовжить зростати.

Схоже, що на ці райони скинули атомну бомбу. Я не очікую хороших новин, — зазначає представник правоохоронних органів.

Що відомо про ймовірні збитки внаслідок масштабних пожеж у Лос-Анджелесі

Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом зазначив, що масштабні загоряння ліквідують понад 1 тис 400 пожежників. Команди допомоги прибули з Орегона, Вашингтона, Юти, Нью-Мексико та Арізони.

Вже у середу, коли лісові пожежі стали більш масштабними, без світла залишилися понад 450 тис людей.

Також було суттєво пошкоджено каналізаційну та водопровідну інфраструктуру в усій Південній Каліфорнії.

Уряд поки що не говорить про розмір збитків через катастрофу. Але приватна компанія AccuWeather нині оцінює шкоду та економічний збиток внаслідок пожеж у 135–150 мільярдів доларів.

Пожежа у Вест Хіллс поширилася на округ Вентура і швидко розрослася до 1000 акрів. Місцева влада оголосила про нову евакуацію та попередила, що вогонь може швидко розростися через вітри. 

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