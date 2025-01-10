В результате лесных пожаров в Лос-Анджелесе на территории Калифорнии (США) количество погибших увеличилось до 10 человек. Огонь уже уничтожил более 10 тысяч домов.
Главные тезисы
- Количество погибших от лесных пожаров в Калифорнии достигло 10 человек, а количество уничтоженных домов превысило 10 тыс.
- Масштабные пожары в Лос-Анджелесе представляют серьезную угрозу для жизни и имущества жителей, требуется огромное количество усилий для их тушения.
- Ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе оценивается во многие миллиарды долларов, что ставит под угрозу экономическое состояние региона.
- Более 1 тыс пожарных и команд помощи из других штатов задействованы в усилиях по борьбе с пламенем, а местные власти продолжают объявлять эвакуации из-за опасности распространения огня.
В Лос-Анджелесе до сих пор не могут потушить масштабные пожары
Из-за засухи и сильных ветров пожары распространяются с чрезвычайной скоростью. Только одну из них удалось локализовать всего на 6%.
В частности, пожары в Санта-Монике, Малибу и Итоне на западе Лос-Анджелеса уже называют самыми разрушительными в истории города.
Только из-за этих двух пожаров были полностью уничтожены Санта-Моникой и Малибу.
По словам местного шерифа, количество жертв, вероятно, продолжит расти.
Что известно о возможных убытках в результате масштабных пожаров в Лос-Анджелесе
Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом отметил, что масштабные возгорания ликвидируют более 1 тыс. 400 пожарных. Команды помощи прибыли из Орегона, Вашингтона, Юты, Нью-Мексико и Аризоны.
Уже в среду, когда лесные пожары стали более масштабными, без света осталось более 450 тысяч человек.
Также была существенно повреждена канализационная и водопроводная инфраструктура по всей Южной Калифорнии.
Правительство пока не говорит о размере ущерба из-за катастрофы. Но частная компания AccuWeather сейчас оценивает ущерб и экономический ущерб в результате пожаров в 135–150 миллиардов долларов.
Пожар в Вест Хиллс распространился на округ Вентура и быстро разросся до 1000 акров. Местные власти объявили о новой эвакуации и предупредили, что огонь может быстро разрастаться из-за ветров.
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