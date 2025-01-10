В результате лесных пожаров в Лос-Анджелесе на территории Калифорнии (США) количество погибших увеличилось до 10 человек. Огонь уже уничтожил более 10 тысяч домов.

В Лос-Анджелесе до сих пор не могут потушить масштабные пожары

Из-за засухи и сильных ветров пожары распространяются с чрезвычайной скоростью. Только одну из них удалось локализовать всего на 6%.

В частности, пожары в Санта-Монике, Малибу и Итоне на западе Лос-Анджелеса уже называют самыми разрушительными в истории города.

Только из-за этих двух пожаров были полностью уничтожены Санта-Моникой и Малибу.

По словам местного шерифа, количество жертв, вероятно, продолжит расти.

Похоже, что на эти районы сбросили атомную бомбу. Я не ожидаю хороших новостей, — отмечает представитель правоохранительных органов. Поделиться

Что известно о возможных убытках в результате масштабных пожаров в Лос-Анджелесе

Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом отметил, что масштабные возгорания ликвидируют более 1 тыс. 400 пожарных. Команды помощи прибыли из Орегона, Вашингтона, Юты, Нью-Мексико и Аризоны.

Уже в среду, когда лесные пожары стали более масштабными, без света осталось более 450 тысяч человек.

Также была существенно повреждена канализационная и водопроводная инфраструктура по всей Южной Калифорнии.

Правительство пока не говорит о размере ущерба из-за катастрофы. Но частная компания AccuWeather сейчас оценивает ущерб и экономический ущерб в результате пожаров в 135–150 миллиардов долларов.

Пожар в Вест Хиллс распространился на округ Вентура и быстро разросся до 1000 акров. Местные власти объявили о новой эвакуации и предупредили, что огонь может быстро разрастаться из-за ветров.