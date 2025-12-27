Науковці здійснили прорив у вивченні аутизму

Після тривалих та масштабних досліджень вчені з Принстонського університету та Інституту Флетайрон (США) змогли виокремити одразу 4 різні фенотипи аутизму. Що важливо розуміти, вони були розділені за сукупністю поведінкових та генетичних ознак.

Вивчення природи аутизму вийшло на новий рівень

Ні для кого не секрет, що існують конкретні мутації, які безпосередньо призводять до аутизму.

Однак нещодавно вчені дійшли висновку, що у більшості випадків він виникає через сукупність певних поширених генетичних особливостей, які в певних комбінаціях і за певних умов навколишнього середовища можуть вплинути розвиток мозку.

Станом на сьогодні науковці змогли виділити одразу 4 категорії РАС з власними генетичними та поведінковими характеристиками: