Науковці здійснили прорив у вивченні аутизму

Після тривалих та масштабних досліджень вчені з Принстонського університету та Інституту Флетайрон (США) змогли виокремити одразу 4 різні фенотипи аутизму. Що важливо розуміти, вони були розділені за сукупністю поведінкових та генетичних ознак.
Головні тези:
- Протягом останніх років кількість людей, у яких виявили аутизм, різко зросла.
- Саме тому вчені приділяють ще більше часу та сил для вивчення РАС.
Вивчення природи аутизму вийшло на новий рівень
Ні для кого не секрет, що існують конкретні мутації, які безпосередньо призводять до аутизму.
Однак нещодавно вчені дійшли висновку, що у більшості випадків він виникає через сукупність певних поширених генетичних особливостей, які в певних комбінаціях і за певних умов навколишнього середовища можуть вплинути розвиток мозку.
Станом на сьогодні науковці змогли виділити одразу 4 категорії РАС з власними генетичними та поведінковими характеристиками:
Широко уражені (10%) — люди з найбільш вираженими проявами. У цьому випадку йдеться про серйозні проблеми в усіх ключових сферах: мовленні, спілкуванні та повсякденному житті. Для цієї групи характерна затримка розвитку та чіткі повторювані дії;
Змішаний аутизм із затримкою розвитку (приблизно 19%) — його особливістю є рання затримка розвитку, проте спокійніший емоційний фон. У таких людей рідше зустрічаються депресія чи агресивна поведінка.
Помірні проблеми (33%). Такі люди мають класичні риси аутизму (до прикладу, специфічні інтереси чи труднощі в розмові), однак вони не надто сильно виражені та без затримки розвитку;
Соціальні та/або поведінкові проблеми(близько 37%). Учасники цієї групи вчасно досягли ранніх етапів розвитку, але пізніше часто стикалися з іншими проблемами, зокрема синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ), тривожністю, депресією або обсесивно-компульсивним розладом (ОКР).
