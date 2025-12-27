Ученые совершили прорыв в изучении аутизма

После длительных и масштабных исследований ученые из Принстонского университета и Института Флетайрон (США) смогли выделить сразу 4 различных фенотипа аутизма. Что важно понимать, они были разделены по совокупности поведенческих и генетических признаков.
Главные тезисы
- В последние годы количество людей, у которых обнаружили аутизм, резко возросло.
- Поэтому ученые уделяют еще больше времени и сил для изучения РАС.
Изучение природы аутизма вышло на новый уровень
Ни для кого не секрет, что существуют конкретные мутации, непосредственно приводящие к аутизму.
Однако недавно ученые пришли к выводу, что в большинстве случаев он возникает из-за совокупности определенных распространенных генетических особенностей, которые в определенных комбинациях и при определенных условиях окружающей среды могут повлиять на развитие мозга.
На сегодняшний день ученые смогли выделить сразу 4 категории РАС с собственными генетическими и поведенческими характеристиками:
Широко пораженные (10%) — люди с наиболее выраженными проявлениями. В этом случае речь идет о серьезных проблемах во всех ключевых сферах: речи, общении и повседневной жизни. Для этой группы характерна задержка развития и четкие повторяющиеся действия;
Смешанный аутизм с задержкой развития (примерно 19%) — его особенностью является ранняя задержка развития, но более спокойный эмоциональный фон. У таких людей реже встречаются депрессия или агрессивное поведение.
Умеренные проблемы (33%). Такие люди имеют классические черты аутизма (например, специфические интересы или трудности в разговоре), однако они не слишком сильно выражены и без задержки развития;
Социальные и/или поведенческие проблемы (около 37%). Участники этой группы вовремя достигли ранних этапов развития, но позже часто сталкивались с другими проблемами, в частности, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), тревожностью, депрессией или обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР).
