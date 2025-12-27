Ученые совершили прорыв в изучении аутизма

После длительных и масштабных исследований ученые из Принстонского университета и Института Флетайрон (США) смогли выделить сразу 4 различных фенотипа аутизма. Что важно понимать, они были разделены по совокупности поведенческих и генетических признаков.

Изучение природы аутизма вышло на новый уровень

Ни для кого не секрет, что существуют конкретные мутации, непосредственно приводящие к аутизму.

Однако недавно ученые пришли к выводу, что в большинстве случаев он возникает из-за совокупности определенных распространенных генетических особенностей, которые в определенных комбинациях и при определенных условиях окружающей среды могут повлиять на развитие мозга.

На сегодняшний день ученые смогли выделить сразу 4 категории РАС с собственными генетическими и поведенческими характеристиками: