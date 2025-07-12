Науковці змогли створити унікальний білок — що він вміє

За словами австралійських вчених, вони змогли створити білок, що здатен вбивати супербактерії, стійкі до антибіотиків, до прикладу, кишкову паличку. Такий революційний прорив змогли здійснити за допомогою штучного інтелекту.

Що відомо про новий прорив вчених

З заявою з цього приводу виступив доктор Ріс Грінтер з команди австралійських науковців.

Він звернув увагу на те, що білки для лікування раку чи інфекцій зазвичай беруть з природи, а потім трохи їх змінюють.

Однак саме залучення ШІ дають можливість створювати білки "з нуля" з потрібними властивостями.

Як зазначає Грінтер, це знизить витрати на розробку нових ліків і прискорить сам процес.

Що важливо розуміти, раніше науковці витрачали десятки років на створення потрібного білка під конкретну хворобу. Проте ШІ здатен це зробити лише зі кілька секунд.

Такий революційний прорив дасть змогу лікувати багато хвороб — від укусів змій до раку.

Команда австралійських біологів і комп'ютерних фахівців за допомогою ШІ вперше створила білки, що знищують бактерії, стійкі до антибіотиків. Ця розробка пропонує новий шлях для боротьби з небезпечними супербактеріями. Поширити

Варто також зазначити, що Австралія, Штати та КНР мають у своєму розпорядженні платформу, що може швидко створювати тисячі корисних білків.