Ученые смогли создать уникальный белок — что он умеет

По словам австралийских ученых, они смогли создать белок, способный убивать супербактерии, устойчивые к антибиотикам, например, кишечную палочку. Такой революционный прорыв смогли совершить с помощью искусственного интеллекта.

Что известно о новом прорыве ученых

С заявлением на этот счет выступил доктор Рис Гринтер из команды австралийских ученых.

Он обратил внимание на то, что белки для лечения рака или инфекций обычно берут из природы, а затем немного их изменяют.

Однако именно привлечение ИИ дает возможность создавать белки "с нуля" с нужными свойствами.

Как отмечает Гринтер, это снизит затраты на разработку нового лекарства и ускорит сам процесс.

Что важно понимать, раньше ученые тратили десятки лет на создание нужного белка под конкретную болезнь. Однако ИИ способен это сделать всего за несколько секунд.

Такой революционный прорыв позволит лечить многие болезни — от укусов змей до рака.

Команда австралийских биологов и компьютерных специалистов с помощью ИИ впервые создала белки, уничтожающие бактерии, устойчивые к антибиотикам. Эта технология предлагает новый путь для борьбы с опасными супербактериями. Поделиться

Стоит также отметить, что Австралия, Штаты и КНР располагают платформой, которая может быстро создавать тысячи полезных белков.