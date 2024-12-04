Науковці знайшли спосіб продовжити життя на 5 років

Вчені дослідили, що американці старше 40 років могли б прожити додаткові 5,3 року, якби вони вели більш активний спосіб життя. Для цього треба щонайменше ходити пішки 49 хвилин на день, йдеться у результатах дослідження, опублікованих в British Journal of Sports Medicine.
Головні тези:
- Довготривала фізична активність може збільшити тривалість життя на 5 років, показали дослідження в British Journal of Sports Medicine.
- Вчені рекомендують ходити пішки щонайменше 49 хвилин на день для досягнення більш активного способу життя.
- Ще один метод продовження життя — дослідження клітин людей-довгожителів, які можуть мати ключ до таємниці довголіття.
- Перехід від найменш активної групи до найбільш активної може збільшити тривалість життя навіть на 11 років, показують результати дослідження.
- Активний спосіб життя буде рекомендований для всіх американців віком 40 років і старше для збільшення тривалості життя і покращення якості життя.
Як прожити на 5 років довше — порада науковців
Щоб розрахувати тривалість життя, пов’язану з рівнем фізичної активності, дослідники проаналізували дані про смертність за 2017 рік від Національного центру статистики охорони здоров’я та побудували графік очікуваної тривалості життя, прив’язаної до рівня активності.
Вчені також побудували графіки фізичної активності населення на основі даних Національного опитування щодо здоров’я та харчування за 2003-2006 роки та вибірки даних цивільних осіб США.
Для зручності всі активності конвертували в еквівалент годин ходьби.
Найбільш активна група витрачала 160 хвилин на день ходьби, а найменш активна — 49 хвилин на день.
Тож вчені порахували, що якби всі американці віком 40 років і старше були такими ж активними, як найменш активна група (тобто ходили б по 49 хвилин в день), то очікувана тривалість їхнього життя становила б 73 роки. Це майже на 6 років більше, ніж зафіксували у 2017 році.
Тобто за одну додаткову годину ходьби люди з найнижчим показником активності могли збільшити своє життя на шість годин.
Цікаво, що перехід від найменш активної групи до найбільш активної може збільшити очікувану тривалість життя майже на 11 років.
Як американські вчені планують наблизитись до розкриття таємниці довголіття
Для того, аби розкрити секрет довголіття дослідники зі Школи медицини Чобаняна та Аведісяна Бостонського університету під керівництвом біолога Джорджа Мерфі створили банк клітин людей-довгожителів.
За попередніми результатами, нейрони, отримані від столітніх людей, були менш активними й не залучали механізми контролю в нормальних умовах — порівняно з нейронами молодших людей.
Однак у разі появи стресових факторів клітини столітніх людей також активно запускали процеси контролю, й нейрони швидко відокремлювали погані білки від хороших з більшою інтенсивністю.
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