Науковці знайшли спосіб продовжити життя на 5 років

Вчені дослідили, що американці старше 40 років могли б прожити додаткові 5,3 року, якби вони вели більш активний спосіб життя. Для цього треба щонайменше ходити пішки 49 хвилин на день, йдеться у результатах дослідження, опублікованих в British Journal of Sports Medicine.

Як прожити на 5 років довше — порада науковців

Щоб розрахувати тривалість життя, пов’язану з рівнем фізичної активності, дослідники проаналізували дані про смертність за 2017 рік від Національного центру статистики охорони здоров’я та побудували графік очікуваної тривалості життя, прив’язаної до рівня активності.

Вчені також побудували графіки фізичної активності населення на основі даних Національного опитування щодо здоров’я та харчування за 2003-2006 роки та вибірки даних цивільних осіб США.

Для зручності всі активності конвертували в еквівалент годин ходьби.

Так їм вдалося створити загальну метрику та визначити, скільки годин життя можна отримати за середню додаткову годину ходьби зі швидкістю 5 км/год. Поширити

Найбільш активна група витрачала 160 хвилин на день ходьби, а найменш активна — 49 хвилин на день.

Тож вчені порахували, що якби всі американці віком 40 років і старше були такими ж активними, як найменш активна група (тобто ходили б по 49 хвилин в день), то очікувана тривалість їхнього життя становила б 73 роки. Це майже на 6 років більше, ніж зафіксували у 2017 році.

Активний спосіб життя

Тобто за одну додаткову годину ходьби люди з найнижчим показником активності могли збільшити своє життя на шість годин.

Цікаво, що перехід від найменш активної групи до найбільш активної може збільшити очікувану тривалість життя майже на 11 років.

Як американські вчені планують наблизитись до розкриття таємниці довголіття

Для того, аби розкрити секрет довголіття дослідники зі Школи медицини Чобаняна та Аведісяна Бостонського університету під керівництвом біолога Джорджа Мерфі створили банк клітин людей-довгожителів.

Американські науковці спільно з лікарем-геріатром Томом Перлзом, який очолює найбільш масштабне дослідження людей віком від 100 років New England Centenarian Study, створили перепрограмовані стовбурові клітини з крові столітніх людей. Поширити

За попередніми результатами, нейрони, отримані від столітніх людей, були менш активними й не залучали механізми контролю в нормальних умовах — порівняно з нейронами молодших людей.