Ученые нашли способ продлить жизнь на 5 лет
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые нашли способ продлить жизнь на 5 лет

Ходьба
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Источник:  The Washington Post

Ученые исследовали, что американцы старше 40 лет могли бы прожить дополнительные 5,3 года, если бы они вели более активный образ жизни.

Главные тезисы

  • Регулярная физическая активность может увеличить продолжительность жизни на 5 лет, показали исследования.
  • Ходьба не менее 49 минут в день рекомендуется для активного образа жизни и увеличения продолжительности жизни.
  • Исследования клеток людей-долгожителей помогают раскрыть секреты долголетия и улучшить качество жизни.
  • Переход от менее активной к наиболее активной группе может увеличить продолжительность жизни даже на 11 лет.
  • Активный образ жизни рекомендуется для всех американцев старше 40 лет для увеличения продолжительности жизни и улучшения здоровья.

Как прожить на 5 лет дольше — совет ученых

Чтобы рассчитать продолжительность жизни, связанную с уровнем физической активности, исследователи проанализировали данные о смертности за 2017 г. от Национального центра статистики здравоохранения и построили график ожидаемой продолжительности жизни, привязанной к уровню активности.

Ученые также построили графики физической активности населения на основе данных Национального опроса здоровья и питания за 2003-2006 годы и выборки данных гражданских лиц США.

Для удобства все активности конвертировали в эквивалент часов ходьбы.

Так им удалось создать общую метрику и определить, сколько часов жизни можно получить за средний дополнительный час ходьбы со скоростью 5 км/ч.

Наиболее активная группа тратила 160 минут в день ходьбы, а наименее активная — 49 минут в день.

Ученые посчитали, что если бы все американцы в возрасте 40 лет и старше были такими же активными, как наименее активная группа (то есть ходили бы по 49 минут в день), то ожидаемая продолжительность их жизни составляла бы 73 года. Это почти на 6 лет больше, чем зафиксировано в 2017 году.

Активный образ жизни

То есть, за один дополнительный час ходьбы люди с самым низким показателем активности могли увеличить свою жизнь на шесть часов.

Интересно, что переход от менее активной группы к наиболее активной может увеличить ожидаемую продолжительность жизни почти на 11 лет.

Как американские ученые планируют приблизиться к раскрытию тайны долголетия

Для того, чтобы раскрыть секрет долголетия, исследователи из Школы медицины Чобаняна и Аведисяна Бостонского университета под руководством биолога Джорджа Мерфи создали банк клеток людей-долгожителей.

Американские ученые совместно с врачом-гериатром Томом Перлзом, возглавляющим наиболее масштабное исследование людей от 100 лет New England Centenarian Study, создали перепрограммированные стволовые клетки из крови столетних людей.

По предварительным результатам нейроны, полученные от столетних людей, были менее активными и не привлекали механизмы контроля в нормальных условиях — по сравнению с нейронами младших людей.

Однако при появлении стрессовых факторов клетки столетних людей также активно запускали процессы контроля, и нейроны быстро отделяли плохие белки от хороших с большей интенсивностью.

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