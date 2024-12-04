Ученые нашли способ продлить жизнь на 5 лет

Ученые исследовали, что американцы старше 40 лет могли бы прожить дополнительные 5,3 года, если бы они вели более активный образ жизни.

Как прожить на 5 лет дольше — совет ученых

Чтобы рассчитать продолжительность жизни, связанную с уровнем физической активности, исследователи проанализировали данные о смертности за 2017 г. от Национального центра статистики здравоохранения и построили график ожидаемой продолжительности жизни, привязанной к уровню активности.

Ученые также построили графики физической активности населения на основе данных Национального опроса здоровья и питания за 2003-2006 годы и выборки данных гражданских лиц США.

Для удобства все активности конвертировали в эквивалент часов ходьбы.

Так им удалось создать общую метрику и определить, сколько часов жизни можно получить за средний дополнительный час ходьбы со скоростью 5 км/ч. Поделиться

Наиболее активная группа тратила 160 минут в день ходьбы, а наименее активная — 49 минут в день.

Ученые посчитали, что если бы все американцы в возрасте 40 лет и старше были такими же активными, как наименее активная группа (то есть ходили бы по 49 минут в день), то ожидаемая продолжительность их жизни составляла бы 73 года. Это почти на 6 лет больше, чем зафиксировано в 2017 году.

Активный образ жизни

То есть, за один дополнительный час ходьбы люди с самым низким показателем активности могли увеличить свою жизнь на шесть часов.

Интересно, что переход от менее активной группы к наиболее активной может увеличить ожидаемую продолжительность жизни почти на 11 лет.

Как американские ученые планируют приблизиться к раскрытию тайны долголетия

Для того, чтобы раскрыть секрет долголетия, исследователи из Школы медицины Чобаняна и Аведисяна Бостонского университета под руководством биолога Джорджа Мерфи создали банк клеток людей-долгожителей.

Американские ученые совместно с врачом-гериатром Томом Перлзом, возглавляющим наиболее масштабное исследование людей от 100 лет New England Centenarian Study, создали перепрограммированные стволовые клетки из крови столетних людей. Поделиться

По предварительным результатам нейроны, полученные от столетних людей, были менее активными и не привлекали механизмы контроля в нормальных условиях — по сравнению с нейронами младших людей.