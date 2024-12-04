Ученые нашли способ продлить жизнь на 5 лет

Ученые исследовали, что американцы старше 40 лет могли бы прожить дополнительные 5,3 года, если бы они вели более активный образ жизни.
Главные тезисы
- Регулярная физическая активность может увеличить продолжительность жизни на 5 лет, показали исследования.
- Ходьба не менее 49 минут в день рекомендуется для активного образа жизни и увеличения продолжительности жизни.
- Исследования клеток людей-долгожителей помогают раскрыть секреты долголетия и улучшить качество жизни.
- Переход от менее активной к наиболее активной группе может увеличить продолжительность жизни даже на 11 лет.
- Активный образ жизни рекомендуется для всех американцев старше 40 лет для увеличения продолжительности жизни и улучшения здоровья.
Как прожить на 5 лет дольше — совет ученых
Чтобы рассчитать продолжительность жизни, связанную с уровнем физической активности, исследователи проанализировали данные о смертности за 2017 г. от Национального центра статистики здравоохранения и построили график ожидаемой продолжительности жизни, привязанной к уровню активности.
Ученые также построили графики физической активности населения на основе данных Национального опроса здоровья и питания за 2003-2006 годы и выборки данных гражданских лиц США.
Для удобства все активности конвертировали в эквивалент часов ходьбы.
Наиболее активная группа тратила 160 минут в день ходьбы, а наименее активная — 49 минут в день.
Ученые посчитали, что если бы все американцы в возрасте 40 лет и старше были такими же активными, как наименее активная группа (то есть ходили бы по 49 минут в день), то ожидаемая продолжительность их жизни составляла бы 73 года. Это почти на 6 лет больше, чем зафиксировано в 2017 году.
То есть, за один дополнительный час ходьбы люди с самым низким показателем активности могли увеличить свою жизнь на шесть часов.
Интересно, что переход от менее активной группы к наиболее активной может увеличить ожидаемую продолжительность жизни почти на 11 лет.
Как американские ученые планируют приблизиться к раскрытию тайны долголетия
Для того, чтобы раскрыть секрет долголетия, исследователи из Школы медицины Чобаняна и Аведисяна Бостонского университета под руководством биолога Джорджа Мерфи создали банк клеток людей-долгожителей.
По предварительным результатам нейроны, полученные от столетних людей, были менее активными и не привлекали механизмы контроля в нормальных условиях — по сравнению с нейронами младших людей.
Однако при появлении стрессовых факторов клетки столетних людей также активно запускали процессы контроля, и нейроны быстро отделяли плохие белки от хороших с большей интенсивностью.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-