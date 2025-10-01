Науковці знайшли у Бразилії загадкові підземні тунелі — їх могли вирити гігантські лінивці

Вчені досліджують великі підземні тунелі під Бразилією та Аргентиною, які, мабуть, були прориті наземними лінивцями розміром зі слона під час льодовикового періоду.
Головні тези:
- Вчені досліджують великі підземні тунелі у Бразилії та Аргентині, які були можливо прориті гігантськими лінивцями.
- Підземні тунелі, відомі як палеонори, є масивними проходами з гладкими стінами та слідами кігтів, які не відповідають відомим геологічним процесам або діяльності людини.
- Попередніми кандидатами для створення цих тунелів вважають гігантських лінивців, які досягали розмірів сучасних слонів та мали вигнуті кігті для розкопок.
Гігантські лінивці могли вирити 600-метрові підземні тунелі у Бразилії
Зазначається, що ці масивні проходи, відомі як палеонори, настільки великі й незвичайні, що дослідники вважають, що вони були створені вимерлою мегафауною.
Найбільші з цих нір — деякі завдовжки майже 600 метрів — були вперше виявлені в бразильському регіоні Ріу-Гранді-ду-Сул. Загалом було знайдено понад 1500 таких споруд, багато з яких вирізняються гладкими стінами, склепінчастими стелями та помітними слідами кігтів, вигравіруваними на камені.
За словами геолога Генріха Франка, який почав дослідження тунелів після того, як він натрапив на один із них під час будівельної інспекції, їхня архітектура просто не відповідає жодній відомій геологічній формації. Розміри і форми тунелів, часто круглі або еліптичні, не схожі ні на що, створене ерозією, потоками лави або людськими знаряддями.
Це не печери. Вони були вириті. І в цьому регіоні немає відомих геологічних процесів, які могли б їх пояснити.
Цікаво, що вони нагадують лігва — величезні нори, які могли вирити тільки дуже великі тварини. Наразі найімовірнішими кандидатами на створення цих тунелів вважають гігантських наземних лінивців — групу травоїдних, що колись мешкали в Південній Америці й досягали розмірів сучасних слонів.
Вчені вважають, що ці тунелі могли служити найрізноманітнішим цілям: від укриття і підтримки температури до гніздування і навіть довготривалого спільного проживання. Оскільки багато тунелів схожі за конструкцією і мають ознаки постійного використання, дослідники припускають, що їх, імовірно, підтримували і розширювали впродовж кількох поколінь.
Цікаво, що деякі нори настільки великі, що їх спочатку приймали за шахти або печери, що обвалилися. Їхній масштаб і збереження дають рідкісну можливість зазирнути в поведінкові механізми, що не скам'яніють: як вимерлі тварини пересувалися, жили і навіть реагували на загрози в навколишньому середовищі.
