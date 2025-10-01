Науковці знайшли у Бразилії загадкові підземні тунелі — їх могли вирити гігантські лінивці

Вчені досліджують великі підземні тунелі під Бразилією та Аргентиною, які, мабуть, були прориті наземними лінивцями розміром зі слона під час льодовикового періоду.

Гігантські лінивці могли вирити 600-метрові підземні тунелі у Бразилії

Зазначається, що ці масивні проходи, відомі як палеонори, настільки великі й незвичайні, що дослідники вважають, що вони були створені вимерлою мегафауною.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Ichnos, де вчені представили докладні докази, що виключають геологічні процеси або діяльність людини як джерело походження. Поширити

Найбільші з цих нір — деякі завдовжки майже 600 метрів — були вперше виявлені в бразильському регіоні Ріу-Гранді-ду-Сул. Загалом було знайдено понад 1500 таких споруд, багато з яких вирізняються гладкими стінами, склепінчастими стелями та помітними слідами кігтів, вигравіруваними на камені.

За словами геолога Генріха Франка, який почав дослідження тунелів після того, як він натрапив на один із них під час будівельної інспекції, їхня архітектура просто не відповідає жодній відомій геологічній формації. Розміри і форми тунелів, часто круглі або еліптичні, не схожі ні на що, створене ерозією, потоками лави або людськими знаряддями.

Це не печери. Вони були вириті. І в цьому регіоні немає відомих геологічних процесів, які могли б їх пояснити.

Цікаво, що вони нагадують лігва — величезні нори, які могли вирити тільки дуже великі тварини. Наразі найімовірнішими кандидатами на створення цих тунелів вважають гігантських наземних лінивців — групу травоїдних, що колись мешкали в Південній Америці й досягали розмірів сучасних слонів.

У цих тварин були масивні передні кінцівки і вигнуті кігті, що ідеально підходили для розкопок. Хоча їхні сучасні родичі, деревні лінивці, невеликі та повільні, їхні предки льодовикового періоду були досить сильні, щоб перетворити ландшафт. Поширити

Вчені вважають, що ці тунелі могли служити найрізноманітнішим цілям: від укриття і підтримки температури до гніздування і навіть довготривалого спільного проживання. Оскільки багато тунелів схожі за конструкцією і мають ознаки постійного використання, дослідники припускають, що їх, імовірно, підтримували і розширювали впродовж кількох поколінь.