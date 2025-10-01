Ученые нашли в Бразилии загадочные подземные тоннели — их могли вырыть гигантские ленивцы

Ученые исследуют большие подземные тоннели под Бразилией и Аргентиной, которые, вероятно, были прорыты наземными ленивцами размером со слона во время ледникового периода.
Главные тезисы
- Подземные тоннели в Бразилии и Аргентине, известные как палеоноры, могли быть прорыты гигантскими ленивцами размером со слона во время ледникового периода.
- Ученые представили доказательства, исключающие геологические процессы или деятельность человека как источник происхождения подземных тоннелей.
- Гигантские наземные ленивцы, достигавшие размеров современных слонов, имели массивные передние конечности и изогнутые когти, идеально подходящие для раскопок.
Гигантские ленивцы могли вырыть 600-метровые подземные тоннели в Бразилии
Отмечается, что эти массивные проходы, известные как палеоноры, столь велики и необычны, что исследователи считают, что они были созданы вымершей мегафауной.
Крупнейшие из этих нор — некоторые длиной почти 600 метров — были впервые обнаружены в бразильском регионе Риу-Гранди-ду-Сул. В общей сложности было найдено более 1500 таких сооружений, многие из которых отличаются гладкими стенами, сводчатыми потолками и заметными следами когтей, выгравированными на камне.
По словам геолога Генриха Франко, начавшего исследование тоннелей после того, как он наткнулся на один из них во время строительной инспекции, их архитектура просто не соответствует ни одной известной геологической формации. Размеры и формы туннелей, часто круглые или эллиптические, не похожи ни на что, созданное эрозией, потоками лавы или человеческими орудиями.
Это не пещеры. Они были вырыты. И в этом регионе нет известных геологических процессов, которые могли бы объяснить их.
Интересно, что они напоминают логово — огромные норы, которые могли вырыть только очень большие животные. Теперь наиболее вероятными кандидатами на создание этих тоннелей считают гигантских наземных ленивцев — группу травоядных, когда-то обитавших в Южной Америке и достигавших размеров современных слонов.
Ученые считают, что эти туннели могли служить самым разным целям: от укрытия и поддержания температуры до гнездования и даже длительного совместного проживания. Поскольку многие тоннели похожи по конструкции и имеют признаки постоянного использования, исследователи предполагают, что их, вероятно, поддерживали и расширяли на протяжении нескольких поколений.
Интересно, что некоторые норы настолько велики, что их сначала принимали за обрушившиеся шахты или пещеры. Их масштаб и сохранение дают редкую возможность заглянуть в неокаменеющие поведенческие механизмы: как вымершие животные передвигались, жили и даже реагировали на угрозы в окружающей среде.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-