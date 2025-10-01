Ученые нашли в Бразилии загадочные подземные тоннели — их могли вырыть гигантские ленивцы

Ученые исследуют большие подземные тоннели под Бразилией и Аргентиной, которые, вероятно, были прорыты наземными ленивцами размером со слона во время ледникового периода.

Гигантские ленивцы могли вырыть 600-метровые подземные тоннели в Бразилии

Отмечается, что эти массивные проходы, известные как палеоноры, столь велики и необычны, что исследователи считают, что они были созданы вымершей мегафауной.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Ichnos, где учёные представили подробные доказательства, исключающие геологические процессы или деятельность человека как источник происхождения. Поделиться

Крупнейшие из этих нор — некоторые длиной почти 600 метров — были впервые обнаружены в бразильском регионе Риу-Гранди-ду-Сул. В общей сложности было найдено более 1500 таких сооружений, многие из которых отличаются гладкими стенами, сводчатыми потолками и заметными следами когтей, выгравированными на камне.

По словам геолога Генриха Франко, начавшего исследование тоннелей после того, как он наткнулся на один из них во время строительной инспекции, их архитектура просто не соответствует ни одной известной геологической формации. Размеры и формы туннелей, часто круглые или эллиптические, не похожи ни на что, созданное эрозией, потоками лавы или человеческими орудиями.

Это не пещеры. Они были вырыты. И в этом регионе нет известных геологических процессов, которые могли бы объяснить их.

Интересно, что они напоминают логово — огромные норы, которые могли вырыть только очень большие животные. Теперь наиболее вероятными кандидатами на создание этих тоннелей считают гигантских наземных ленивцев — группу травоядных, когда-то обитавших в Южной Америке и достигавших размеров современных слонов.

У этих животных были массивные передние конечности и изогнутые когти, идеально подходящие для раскопок. Хотя их современные родственники, древесные ленивцы, небольшие и медленные, их предки ледникового периода были достаточно сильны, чтобы превратить ландшафт. Поделиться

Ученые считают, что эти туннели могли служить самым разным целям: от укрытия и поддержания температуры до гнездования и даже длительного совместного проживания. Поскольку многие тоннели похожи по конструкции и имеют признаки постоянного использования, исследователи предполагают, что их, вероятно, поддерживали и расширяли на протяжении нескольких поколений.