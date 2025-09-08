Науковці зробили революційне відкриття для лікування переломів — чим допоможе клей-пістолет із біопластиком

Модифікований клей-пістолет із біопластиком і мінералом гідроксиапатитом допоможе лікувати травми кісток, які призводять до втрати фрагмента кісткової тканини. Він швидший за традиційні методи лікування таких травм, зокрема друк кісткових імплантів із біополімерів на 3D-принтері.

Клей-пістолет із біопластиком допоможе лікувати переломи

Технологію вже випробували на тваринах, у яких всього одне нанесення клею посприяло загоєнню кісток краще за традиційне заповнення тріщин органічним склом. Дослідження опублікували в журналі Device.

Кістки мають здатність зростатися самостійно, однак у випадку серйозних переломів або видалення пухлин утворюється порожнина, яку необхідно заповнити для зрощування кістки.

Традиційно в таких випадках проводять сканування пошкодженої ділянки та друкують імплант з матеріалу, який сприяє росту кісткової тканини та поступово розкладається.

Однак такий підхід корисний для запланованих операцій, таких як видалення пухлин або відновлення суглобів, а не лікування травм, коли лікарям потрібно за одну операцію встановити кістку в правильне положення та заповнити порожнину в ній.

Для використання в таких операціях науковці розробили пасту з біорозкладного пластику полікапролактону та гідроксиапатиту — матеріалу, який є основою кісток.

Клей-пістолет

Щоб його було зручно наносити, вони модифікували пістолет для клею, знизивши температуру в ньому до 60 градусів Цельсія. Випробували підхід на кролях, яким видалили фрагмент стегнової кістки довжиною один сантиметр.