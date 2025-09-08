Ученые сделали революционное открытие для лечения переломов — чем поможет клей-пистолет с биопластиком

Модифицированный клей-пистолет с биопластиком и гидроксиапатитом минералом поможет лечить травмы костей, которые приводят к потере фрагмента костной ткани. Он быстрее традиционных методов лечения таких травм, в частности печать костных имплантов из биополимеров на 3D-принтере.

Клей-пистолет с биопластиком поможет лечить переломы.

Технологию уже опробовали на животных, у которых всего одно нанесение клея способствовало заживлению костей лучше традиционного заполнения трещин органическим стеклом. Исследование было опубликовано в журнале Device.

Кости обладают способностью срастаться самостоятельно, однако в случае серьезных переломов или удаления опухолей образуется полость, которую необходимо заполнить для сращивания кости.

Традиционно в таких случаях производят сканирование поврежденного участка и печатают имплант из материала, который способствует росту костной ткани и постепенно разлагается.

Однако такой подход полезен для планируемых операций, таких как удаление опухолей или восстановление суставов, а не лечение травм, когда врачам нужно за одну операцию установить кость в правильное положение и заполнить полость в ней.

Для использования в таких операциях ученые разработали пасту из биоразлагаемого пластика поликапролактона и гидроксиапатита — материала, основанного костей.

Клей-пистолет

Чтобы его удобно наносить, они модифицировали пистолет для клея, снизив температуру в нем до 60 градусов Цельсия. Испытали подход на кролях, которым удалили фрагмент бедренной кости длиной в один сантиметр.