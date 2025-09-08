Ученые сделали революционное открытие для лечения переломов — чем поможет клей-пистолет с биопластиком
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые сделали революционное открытие для лечения переломов — чем поможет клей-пистолет с биопластиком

перелом
Читати українською
Источник:  nauka.ua

Модифицированный клей-пистолет с биопластиком и гидроксиапатитом минералом поможет лечить травмы костей, которые приводят к потере фрагмента костной ткани. Он быстрее традиционных методов лечения таких травм, в частности печать костных имплантов из биополимеров на 3D-принтере.

Главные тезисы

  • Клей-пистолет с биопластиком и гидроксиапатитом помогает лечить переломы быстрее традиционных методов.
  • Нанесение пасты из клея-пистолета позволяет клеткам костной ткани глубже проникать в полости, способствуя эффективному заживлению.
  • Добавление антибиотиков к пасте помогает предотвращать инфекции в костях после переломов.

Клей-пистолет с биопластиком поможет лечить переломы.

Технологию уже опробовали на животных, у которых всего одно нанесение клея способствовало заживлению костей лучше традиционного заполнения трещин органическим стеклом. Исследование было опубликовано в журнале Device.

Кости обладают способностью срастаться самостоятельно, однако в случае серьезных переломов или удаления опухолей образуется полость, которую необходимо заполнить для сращивания кости.

Традиционно в таких случаях производят сканирование поврежденного участка и печатают имплант из материала, который способствует росту костной ткани и постепенно разлагается.

Однако такой подход полезен для планируемых операций, таких как удаление опухолей или восстановление суставов, а не лечение травм, когда врачам нужно за одну операцию установить кость в правильное положение и заполнить полость в ней.

Для использования в таких операциях ученые разработали пасту из биоразлагаемого пластика поликапролактона и гидроксиапатита — материала, основанного костей.

Клей-пистолет

Чтобы его удобно наносить, они модифицировали пистолет для клея, снизив температуру в нем до 60 градусов Цельсия. Испытали подход на кролях, которым удалили фрагмент бедренной кости длиной в один сантиметр.

Через 12 недель после лечения у кроликов, которым нанесли пасту из клея-пистолета, клетки костной ткани проникли глубже внутрь полости, чем в случае с органическим стеклом. Кроме того, к пасте также добавили антибиотики, которые смогут предотвращать инфекции в костях после переломов.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Медики обеспокоены стремительным ростом смертности от алкоголя
алкоголизм
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Медики назвали один из самых простых методов противодействия хроническим болям
Хроническая боль
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Британские медики провели уникальную операцию по удалению опухоли. В чем ее особенность
Хирурги

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?