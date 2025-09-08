Ученые сделали революционное открытие для лечения переломов — чем поможет клей-пистолет с биопластиком

Модифицированный клей-пистолет с биопластиком и гидроксиапатитом минералом поможет лечить травмы костей, которые приводят к потере фрагмента костной ткани. Он быстрее традиционных методов лечения таких травм, в частности печать костных имплантов из биополимеров на 3D-принтере.
Главные тезисы
- Клей-пистолет с биопластиком и гидроксиапатитом помогает лечить переломы быстрее традиционных методов.
- Нанесение пасты из клея-пистолета позволяет клеткам костной ткани глубже проникать в полости, способствуя эффективному заживлению.
- Добавление антибиотиков к пасте помогает предотвращать инфекции в костях после переломов.
Клей-пистолет с биопластиком поможет лечить переломы.
Технологию уже опробовали на животных, у которых всего одно нанесение клея способствовало заживлению костей лучше традиционного заполнения трещин органическим стеклом. Исследование было опубликовано в журнале Device.
Кости обладают способностью срастаться самостоятельно, однако в случае серьезных переломов или удаления опухолей образуется полость, которую необходимо заполнить для сращивания кости.
Традиционно в таких случаях производят сканирование поврежденного участка и печатают имплант из материала, который способствует росту костной ткани и постепенно разлагается.
Однако такой подход полезен для планируемых операций, таких как удаление опухолей или восстановление суставов, а не лечение травм, когда врачам нужно за одну операцию установить кость в правильное положение и заполнить полость в ней.
Для использования в таких операциях ученые разработали пасту из биоразлагаемого пластика поликапролактона и гидроксиапатита — материала, основанного костей.
Чтобы его удобно наносить, они модифицировали пистолет для клея, снизив температуру в нем до 60 градусов Цельсия. Испытали подход на кролях, которым удалили фрагмент бедренной кости длиной в один сантиметр.
