Науковий рекорд. Експедиція дослідила 31 новий вид морських істот

Команда науковців виявила 31 раніше невідомий вид морських істот лише за 14 днів роботи в Південній Атлантиці біля берегів Бразилії.

Наукова експедиція дослідила 31 новий вид морських істот

Двадцять експертів зі США, Австралії, Бразилії та Японії працювали на борту судна Falkor у так званій "середині води" — зоні між морським дном і поверхневим шаром. Зазначається, що це найбільше середовище існування на Землі, що охоплює 90% життєвого простору планети, але водночас одне з найменш вивчених.

Серед знахідок фіксується:

дев'ять видів медуз,

сім сифонофорів (колоніальних організмів, споріднених із коралами),

сім ктенофорів із блискучими війками,

чотири личинки-апендикулярії,

два гігантські одноклітинні організми,

амфіпод,

швидкий павутинний черв'як.

Ключову роль у відкриттях зіграв технологічний прорив — конфокальний мікроскоп на борту судна, який дослідники охрестили "Кальмар". Вперше в історії вчені змогли спостерігати живу тривимірну клітинну структуру мікробного життя прямо на кораблі.

Це відкриває цілий новий світ досліджень. Ми бачили, як клітини взаємодіють між собою, обмінюються матеріалами і будують скелети. І ми могли робити це наживо на кораблі, хоча зазвичай потрібно кілька тижнів на фарбування і монтаж, щоб щось побачити, — розповіла головна науковиця експедиції, доктор Карен Осборн із Смітсонівського інституту.

За її словами, швидкість виявлення та ідентифікації видів може бути рекордною.

Середина води заповнена неймовірними тваринами, про яких ми мало що знаємо. Це має бути близьким до рекорду відкриттів нових тварин за короткий проміжок часу. Поширити

Дослідниця також підкреслила, що людство досі знає лише малу частку того, що живе в океані.