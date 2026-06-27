Науковий рекорд. Експедиція дослідила 31 новий вид морських істот

Команда науковців виявила 31 раніше невідомий вид морських істот лише за 14 днів роботи в Південній Атлантиці біля берегів Бразилії.
Головні тези:
- Експедиція виявила 31 новий вид морських істот біля берегів Бразилії в найбільш вивченому, але одночасно найменш вивченому середовищі на планеті - середині води.
- Вчені використали конфокальний мікроскоп на судні для спостережень живої клітинної структури мікробного життя, що дозволило здійснити рекордне число відкриттів за короткий проміжок часу.
Наукова експедиція дослідила 31 новий вид морських істот
Двадцять експертів зі США, Австралії, Бразилії та Японії працювали на борту судна Falkor у так званій "середині води" — зоні між морським дном і поверхневим шаром. Зазначається, що це найбільше середовище існування на Землі, що охоплює 90% життєвого простору планети, але водночас одне з найменш вивчених.
Серед знахідок фіксується:
дев'ять видів медуз,
сім сифонофорів (колоніальних організмів, споріднених із коралами),
сім ктенофорів із блискучими війками,
чотири личинки-апендикулярії,
два гігантські одноклітинні організми,
амфіпод,
швидкий павутинний черв'як.
Ключову роль у відкриттях зіграв технологічний прорив — конфокальний мікроскоп на борту судна, який дослідники охрестили "Кальмар". Вперше в історії вчені змогли спостерігати живу тривимірну клітинну структуру мікробного життя прямо на кораблі.
Це відкриває цілий новий світ досліджень. Ми бачили, як клітини взаємодіють між собою, обмінюються матеріалами і будують скелети. І ми могли робити це наживо на кораблі, хоча зазвичай потрібно кілька тижнів на фарбування і монтаж, щоб щось побачити, — розповіла головна науковиця експедиції, доктор Карен Осборн із Смітсонівського інституту.
За її словами, швидкість виявлення та ідентифікації видів може бути рекордною.
Дослідниця також підкреслила, що людство досі знає лише малу частку того, що живе в океані.
Те, що людство досі знайшло — це лише верхівка айсберга.
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