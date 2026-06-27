Науковий рекорд. Експедиція дослідила 31 новий вид морських істот
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковий рекорд. Експедиція дослідила 31 новий вид морських істот

експедиція
Джерело:  The Guardian

Команда науковців виявила 31 раніше невідомий вид морських істот лише за 14 днів роботи в Південній Атлантиці біля берегів Бразилії.

Головні тези:

  • Експедиція виявила 31 новий вид морських істот біля берегів Бразилії в найбільш вивченому, але одночасно найменш вивченому середовищі на планеті - середині води.
  • Вчені використали конфокальний мікроскоп на судні для спостережень живої клітинної структури мікробного життя, що дозволило здійснити рекордне число відкриттів за короткий проміжок часу.

Наукова експедиція дослідила 31 новий вид морських істот

Двадцять експертів зі США, Австралії, Бразилії та Японії працювали на борту судна Falkor у так званій "середині води" — зоні між морським дном і поверхневим шаром. Зазначається, що це найбільше середовище існування на Землі, що охоплює 90% життєвого простору планети, але водночас одне з найменш вивчених.

Серед знахідок фіксується:  

  • дев'ять видів медуз,

  • сім сифонофорів (колоніальних організмів, споріднених із коралами),

  • сім ктенофорів із блискучими війками,

  • чотири личинки-апендикулярії,

  • два гігантські одноклітинні організми,

  • амфіпод,

  • швидкий павутинний черв'як.

Ключову роль у відкриттях зіграв технологічний прорив — конфокальний мікроскоп на борту судна, який дослідники охрестили "Кальмар". Вперше в історії вчені змогли спостерігати живу тривимірну клітинну структуру мікробного життя прямо на кораблі.

Це відкриває цілий новий світ досліджень. Ми бачили, як клітини взаємодіють між собою, обмінюються матеріалами і будують скелети. І ми могли робити це наживо на кораблі, хоча зазвичай потрібно кілька тижнів на фарбування і монтаж, щоб щось побачити, — розповіла головна науковиця експедиції, доктор Карен Осборн із Смітсонівського інституту.

За її словами, швидкість виявлення та ідентифікації видів може бути рекордною.

Середина води заповнена неймовірними тваринами, про яких ми мало що знаємо. Це має бути близьким до рекорду відкриттів нових тварин за короткий проміжок часу.

Дослідниця також підкреслила, що людство досі знає лише малу частку того, що живе в океані.

Те, що людство досі знайшло — це лише верхівка айсберга.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Астероїд впав на Землю 3 млрд років тому — науковці знайшли кратер
астероїд
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці виявили на Марсі одну з ознак наявності давнього життя
Марс
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці розробили "генетичний годинник" — вимірює старіння організму
годинник

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?