Научный рекорд. Экспедиция исследовала 31 новый вид морских существ
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Научный рекорд. Экспедиция исследовала 31 новый вид морских существ

море
Читати українською
Источник:  The Guardian

Команда ученых обнаружила 31 ранее неизвестный вид морских существ всего за 14 дней работы в Южной Атлантике у берегов Бразилии.

Главные тезисы

  • Экспедиция исследовала 31 новый вид морских существ в Южной Атлантике у берегов Бразилии.
  • Ключевую роль в открытиях сыграл технологический прорыв — конфокальный микроскоп на борту судна.

Научная экспедиция исследовала 31 новый вид морских существ

Двадцать экспертов из США, Австралии, Бразилии и Японии работали на борту судна Falkor в так называемой "середине воды" — зоне между морским дном и поверхностным слоем. Отмечается, что это самая большая среда обитания на Земле, которая охватывает 90% жизненного пространства планеты, но одновременно одно из наименее изученных.

Среди находок фиксируется:

  • девять видов медуз,

  • семь сифонофоров (колониальных организмов, родственных кораллам),

  • семь ктенофоров с блестящими ресницами,

  • четыре личинки-апендикулярии,

  • два гигантских одноклеточных организма,

  • амфипод,

  • быстрый паутинный червь.

Ключевую роль в открытиях сыграл технологический прорыв — конфокальный микроскоп на борту судна, который исследователи окрестили "Кальмар". Впервые в истории ученые смогли наблюдать живую трехмерную клеточную структуру микробной жизни прямо на корабле.

Это открывает новый мир исследований. Мы видели, как клетки взаимодействуют между собой, обмениваются материалами и строят скелеты. И мы могли делать это вживую на корабле, хотя обычно нужно несколько недель на покраску и монтаж, чтобы что-то увидеть, — рассказала главная ученая экспедиции доктор Карен Осборн из Смитсоновского института.

По ее словам, скорость обнаружения и идентификации видов может быть рекордной.

Середина воды заполнена невероятными животными, о которых мы мало что знаем. Это должно быть близко к рекорду открытий новых животных за короткий промежуток времени.

Исследовательница также подчеркнула, что человечество до сих пор знает лишь малую долю живущего в океане.

То, что человечество до сих пор нашло, это только верхушка айсберга.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астероид упал на Землю 3 млрд лет назад — ученые обнаружили кратер
кратер
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые обнаружили на Марсе один из признаков наличия древней жизни
Марс
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые разработали "генетические часы" — измеряют старение организма
часы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?