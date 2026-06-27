Научный рекорд. Экспедиция исследовала 31 новый вид морских существ

Команда ученых обнаружила 31 ранее неизвестный вид морских существ всего за 14 дней работы в Южной Атлантике у берегов Бразилии.
Главные тезисы
- Экспедиция исследовала 31 новый вид морских существ в Южной Атлантике у берегов Бразилии.
- Ключевую роль в открытиях сыграл технологический прорыв — конфокальный микроскоп на борту судна.
Научная экспедиция исследовала 31 новый вид морских существ
Двадцать экспертов из США, Австралии, Бразилии и Японии работали на борту судна Falkor в так называемой "середине воды" — зоне между морским дном и поверхностным слоем. Отмечается, что это самая большая среда обитания на Земле, которая охватывает 90% жизненного пространства планеты, но одновременно одно из наименее изученных.
Среди находок фиксируется:
девять видов медуз,
семь сифонофоров (колониальных организмов, родственных кораллам),
семь ктенофоров с блестящими ресницами,
четыре личинки-апендикулярии,
два гигантских одноклеточных организма,
амфипод,
быстрый паутинный червь.
Ключевую роль в открытиях сыграл технологический прорыв — конфокальный микроскоп на борту судна, который исследователи окрестили "Кальмар". Впервые в истории ученые смогли наблюдать живую трехмерную клеточную структуру микробной жизни прямо на корабле.
Это открывает новый мир исследований. Мы видели, как клетки взаимодействуют между собой, обмениваются материалами и строят скелеты. И мы могли делать это вживую на корабле, хотя обычно нужно несколько недель на покраску и монтаж, чтобы что-то увидеть, — рассказала главная ученая экспедиции доктор Карен Осборн из Смитсоновского института.
По ее словам, скорость обнаружения и идентификации видов может быть рекордной.
Исследовательница также подчеркнула, что человечество до сих пор знает лишь малую долю живущего в океане.
То, что человечество до сих пор нашло, это только верхушка айсберга.
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