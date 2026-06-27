Научный рекорд. Экспедиция исследовала 31 новый вид морских существ

Команда ученых обнаружила 31 ранее неизвестный вид морских существ всего за 14 дней работы в Южной Атлантике у берегов Бразилии.

Научная экспедиция исследовала 31 новый вид морских существ

Двадцать экспертов из США, Австралии, Бразилии и Японии работали на борту судна Falkor в так называемой "середине воды" — зоне между морским дном и поверхностным слоем. Отмечается, что это самая большая среда обитания на Земле, которая охватывает 90% жизненного пространства планеты, но одновременно одно из наименее изученных.

Среди находок фиксируется:

девять видов медуз,

семь сифонофоров (колониальных организмов, родственных кораллам),

семь ктенофоров с блестящими ресницами,

четыре личинки-апендикулярии,

два гигантских одноклеточных организма,

амфипод,

быстрый паутинный червь.

Ключевую роль в открытиях сыграл технологический прорыв — конфокальный микроскоп на борту судна, который исследователи окрестили "Кальмар". Впервые в истории ученые смогли наблюдать живую трехмерную клеточную структуру микробной жизни прямо на корабле.

Это открывает новый мир исследований. Мы видели, как клетки взаимодействуют между собой, обмениваются материалами и строят скелеты. И мы могли делать это вживую на корабле, хотя обычно нужно несколько недель на покраску и монтаж, чтобы что-то увидеть, — рассказала главная ученая экспедиции доктор Карен Осборн из Смитсоновского института.

По ее словам, скорость обнаружения и идентификации видов может быть рекордной.

Середина воды заполнена невероятными животными, о которых мы мало что знаем. Это должно быть близко к рекорду открытий новых животных за короткий промежуток времени. Поделиться

Исследовательница также подчеркнула, что человечество до сих пор знает лишь малую долю живущего в океане.