Навіщо обговорюють перемир’я між Україною та РФ — відповідь глави Естонії

Президент Естонії Алар Каріс запевняє, що західні лідери почали підіймати тему перемир'я у війні Росії проти України, щоб дізнатися про настрої на міжнародній арені.
Українцям не потрібно хвилюватися через переговори про перемир’я з Росією
З такою заявою лідер Естонії виступив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту останнього до Таллінну.
Президент Естонії переконаний в тому, що тиск щодо перемовин не досягне успіху, поки в Європі та поза нею серед союзників зберігається єдність.
За його словами, не можна ігнорувати той факт, що на міжнародній арені є країни, які просувають проросійські наративи.
Зеленський розповів про проблеми армії РФ під час війни з Україною
За словами глави держави Володимира Зеленського, Росія стикнулася з масштабним дефіцитом озброєння, тому Україна не може зробити паузу у війні, оскільки це дасть можливість ворогу відновити свої сили та ресурси.
Український лідер звертає увагу на те, що "світ теж не встигає наповнювати склади України".
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