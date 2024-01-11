Навіщо обговорюють перемир’я між Україною та РФ — відповідь глави Естонії

Президент Естонії Алар Каріс запевняє, що західні лідери почали підіймати тему перемир'я у війні Росії проти України, щоб дізнатися про настрої на міжнародній арені.

Українцям не потрібно хвилюватися через переговори про перемир’я з Росією

З такою заявою лідер Естонії виступив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту останнього до Таллінну.

Не під час офіційних, а на неформальних зустрічах у кулуарах порушують тему перемир'я, щоб дізнатися настрої. Але наша відповідь така сама, яку дав президент Зеленський: мир буде тоді, коли Україна переможе у війні, – наголосив Алар Каріс. Поширити

Президент Естонії переконаний в тому, що тиск щодо перемовин не досягне успіху, поки в Європі та поза нею серед союзників зберігається єдність.

За його словами, не можна ігнорувати той факт, що на міжнародній арені є країни, які просувають проросійські наративи.

Деяким країнам не можна дозволити зруйнувати цю єдність, – наголосив Каріс. Поширити

Зеленський розповів про проблеми армії РФ під час війни з Україною

За словами глави держави Володимира Зеленського, Росія стикнулася з масштабним дефіцитом озброєння, тому Україна не може зробити паузу у війні, оскільки це дасть можливість ворогу відновити свої сили та ресурси.

Ця пауза буде тільки допомагати РФ. Чому? Бо ми розуміємо обсяги − скільки чого вони виробляють сьогодні. Ми знаємо, скільки вони виробляють дронів, артилерії на добу. І ми бачимо, чого їм не вистачає, і що у них великий дефіцит із дронами і з артилерією. Великий дефіцит. Із ракетами теж. Поширити

Український лідер звертає увагу на те, що "світ теж не встигає наповнювати склади України".