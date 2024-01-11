Зеленський заявив про великий дефіцит зброї в армії РФ

Згідно з даними глави держави Володимира Зеленського, у Росії є проблеми з дефіцитом озброєння, тому Україна не може зробити паузу у війні, щоб дати ворогу час на відновлення ресурсів.
Армія РФ стикнулася з масштабним дефіцитом зброї
З такою заявою глава держави виступив під час брифінгу в естонському Талліні, де він 11 січня перебуває з офіційним візитом.
Журналісти поцікавилися у президента України, чому всі говорять про те, що пауза у війні піде лише на користь Росії, однак не Україні.
За словами Володимира Зеленського, пауза на полі бою на території України − це не є пауза у війні.
Зеленський пояснив, що вказує на серйозні проблеми армії РФ
Як пояснює український лідер, він не вважає випадковістю те, що Росія шукає для себе зброю у різних куточках світу, благаючи про допомогу інших режимів.
Станом на сьогодні країна-агресорка не встигає забезпечувати усім необхідним свої війська.
Це також пов’язано з тим що, що російські склади були порожніми після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Окрім того, Володимир Зеленський визнав, що "світ теж не встигає наповнювати склади України", попри це допомога від партнерів все-таки надходить доволі часто.
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