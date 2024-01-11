Зеленський заявив про великий дефіцит зброї в армії РФ

Згідно з даними глави держави Володимира Зеленського, у Росії є проблеми з дефіцитом озброєння, тому Україна не може зробити паузу у війні, щоб дати ворогу час на відновлення ресурсів.

Армія РФ стикнулася з масштабним дефіцитом зброї

З такою заявою глава держави виступив під час брифінгу в естонському Талліні, де він 11 січня перебуває з офіційним візитом.

Журналісти поцікавилися у президента України, чому всі говорять про те, що пауза у війні піде лише на користь Росії, однак не Україні.

За словами Володимира Зеленського, пауза на полі бою на території України − це не є пауза у війні.

Це не говорить про те, що це припинення війни, і це не веде до політичного діалогу з РФ чи з кимось іще. Ця пауза буде тільки допомагати РФ. Чому? Бо ми розуміємо обсяги − скільки чого вони виробляють сьогодні. Ми знаємо, скільки вони виробляють дронів, артилерії на добу. І ми бачимо, чого їм не вистачає, і що у них великий дефіцит із дронами і з артилерією. Великий дефіцит. Із ракетами теж. Поширити

Зеленський пояснив, що вказує на серйозні проблеми армії РФ

Як пояснює український лідер, він не вважає випадковістю те, що Росія шукає для себе зброю у різних куточках світу, благаючи про допомогу інших режимів.

Станом на сьогодні країна-агресорка не встигає забезпечувати усім необхідним свої війська.

Це також пов’язано з тим що, що російські склади були порожніми після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Тоді вони прийшли усією навалою і з великою кількістю всього, що у них було накопичено, а зараз... ця пауза − ще раз кажу − це не просто заморожений конфлікт, це просто пауза, яка допоможе агресору. Вони не встигають. Поширити

Окрім того, Володимир Зеленський визнав, що "світ теж не встигає наповнювати склади України", попри це допомога від партнерів все-таки надходить доволі часто.