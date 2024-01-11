Зеленский заявил о большом дефиците оружия у армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский заявил о большом дефиците оружия у армии РФ

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Согласно данным главы государства Владимира Зеленского, у России есть проблемы с дефицитом вооружения, поэтому Украина не может сделать паузу в войне, чтобы дать врагу время на восстановление ресурсов.

Армия РФ столкнулась с масштабным дефицитом оружия

С таким заявлением глава государства выступил на брифинге в эстонском Таллине, где он 11 января находится с официальным визитом.

Журналисты поинтересовались у президента Украины, почему все говорят о том, что пауза в войне пойдет на пользу России, но не Украине.

По словам Владимира Зеленского, пауза на поле боя на территории Украины – это не пауза в войне.

Это не говорит о том, что это прекращение войны, и это не ведет к политическому диалогу с РФ или с кем-то еще. Эта пауза будет только помогать РФ. Почему? Потому что мы понимаем объемы – сколько чего они производят сегодня. Мы знаем, сколько они производят дронов, артиллерии в сутки. И мы видим, чего им не хватает, и что у них большой дефицит с дронами и артиллерией. Большой дефицит. С ракетами тоже.

Зеленский объяснил, что указывает на серьезные проблемы армии РФ

Как объясняет украинский лидер, он не считает случайностью то, что Россия ищет для себя оружие в разных уголках мира, умоляя о помощи другие режимы.

По состоянию на сегодня страна-агрессорка не успевает обеспечивать всем необходимым свои войска.

Это также связано с тем, что российские склады были пустыми после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Тогда они пришли всем нашествием и с большим количеством всего, что у них было накоплено, а сейчас... эта пауза – еще раз говорю – это не просто замороженный конфликт, это просто пауза, которая поможет агрессору. Они не успевают.

Кроме того, Владимир Зеленский признал, что "мир тоже не успевает наполнять склады Украины", несмотря на это, помощь от партнеров все-таки поступает довольно часто.

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