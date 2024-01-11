Зеленский заявил о большом дефиците оружия у армии РФ

Согласно данным главы государства Владимира Зеленского, у России есть проблемы с дефицитом вооружения, поэтому Украина не может сделать паузу в войне, чтобы дать врагу время на восстановление ресурсов.
Армия РФ столкнулась с масштабным дефицитом оружия
С таким заявлением глава государства выступил на брифинге в эстонском Таллине, где он 11 января находится с официальным визитом.
Журналисты поинтересовались у президента Украины, почему все говорят о том, что пауза в войне пойдет на пользу России, но не Украине.
По словам Владимира Зеленского, пауза на поле боя на территории Украины – это не пауза в войне.
Зеленский объяснил, что указывает на серьезные проблемы армии РФ
Как объясняет украинский лидер, он не считает случайностью то, что Россия ищет для себя оружие в разных уголках мира, умоляя о помощи другие режимы.
По состоянию на сегодня страна-агрессорка не успевает обеспечивать всем необходимым свои войска.
Это также связано с тем, что российские склады были пустыми после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Кроме того, Владимир Зеленский признал, что "мир тоже не успевает наполнять склады Украины", несмотря на это, помощь от партнеров все-таки поступает довольно часто.
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