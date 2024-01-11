Зачем обсуждают перемирие между Украиной и РФ — ответ главы Эстонии

Президент Эстонии Алар Карис уверяет, что западные лидеры начали поднимать тему перемирия в войне России против Украины, чтобы узнать настроения на международной арене.

Украинцам не нужно волноваться из-за переговоров о перемирии с Россией

С таким заявлением лидер Эстонии выступил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита последнего в Таллинн.

Не во время официальных, а на неформальных встречах в кулуарах поднимают тему перемирия, чтобы узнать настроения. Но наш ответ такой же, какой дал президент Зеленский: мир будет тогда, когда Украина победит в войне, – подчеркнул Алар Карис. Поделиться

Президент Эстонии убежден в том, что давление по переговорам не увенчается успехом, пока в Европе и среди ее среди союзников сохраняется единство.

По его словам, нельзя игнорировать тот факт, что на международной арене есть страны, продвигающие пророссийские нарративы.

Некоторым странам нельзя позволить разрушить это единство, – подчеркнул Карис. Поделиться

Зеленский рассказал о проблемах армии РФ во время войны с Украиной

По словам главы государства Владимира Зеленского, Россия столкнулась с масштабным дефицитом вооружения, поэтому Украина не может сделать паузу в войне, поскольку это позволит врагу восстановить свои силы и ресурсы.

Эта пауза будет только помогать РФ. Почему? Потому что мы понимаем объемы – сколько чего они производят сегодня. Мы знаем, сколько они производят дронов, артиллерии в сутки. И мы видим, чего им не хватает, и что у них большой дефицит с дронами и артиллерией. Большой дефицит. С ракетами тоже. Поделиться

Украинский лидер обращает внимание на то, что "мир также не успевает наполнять склады Украины".