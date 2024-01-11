Зачем обсуждают перемирие между Украиной и РФ — ответ главы Эстонии

Президент Эстонии Алар Карис уверяет, что западные лидеры начали поднимать тему перемирия в войне России против Украины, чтобы узнать настроения на международной арене.
Украинцам не нужно волноваться из-за переговоров о перемирии с Россией
С таким заявлением лидер Эстонии выступил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита последнего в Таллинн.
Президент Эстонии убежден в том, что давление по переговорам не увенчается успехом, пока в Европе и среди ее среди союзников сохраняется единство.
По его словам, нельзя игнорировать тот факт, что на международной арене есть страны, продвигающие пророссийские нарративы.
Зеленский рассказал о проблемах армии РФ во время войны с Украиной
По словам главы государства Владимира Зеленского, Россия столкнулась с масштабным дефицитом вооружения, поэтому Украина не может сделать паузу в войне, поскольку это позволит врагу восстановить свои силы и ресурсы.
Украинский лидер обращает внимание на то, что "мир также не успевает наполнять склады Украины".
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-