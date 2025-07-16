Навколо Землі обертаються одразу 6 мінімісяців

У межах нових масштабних досліджень вдалося дізнатися, що навколо нашої планети в будь-який момент часу можуть обертатися до 6,5 так званих "мінімісяців". Що важливо розуміти, йдеться про крихітні фрагменти Місяця, які тимчасово потрапили “в полон” гравітації Землі.

Що відомо про мінімісяці

За словами науковців, йдеться про дрібні об’єкти діаметром 1–2 метри, які на короткий час потрапляють на орбіту нашої планети.

Вчені звертають увагу на те, що вони були викинуті зі супутника Землі внаслідок ударів астероїдів або космічного сміття.

Вони не залишаються назавжди — "танцюють" біля планети кілька місяців або років, а потім знову вирушають у відкритий космос. Поширити

Чому мінімісяці справді важливі:

вони дають можливість вивчити історію Місяця та механіку ударів, які формують кратери; завдяки близькому розташуванню вказані космічні об'єкти можуть стати зручними цілями для космічних місій та майбутнього видобутку ресурсів; через малі розміри та високу швидкість мінімісяці важко виявити — але сучасні телескопи, як-от Pan-STARRS1 на Гаваях, вже здатні це робити.

За словами астрономів, вони мають намір удосконалювати технології для виявлення таких об'єктів і вже досліджують декілька потенційних мінісупутників, що можуть мати місячне походження.