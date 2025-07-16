Вокруг Земли вращаются сразу 6 мини-лун

В рамках новых масштабных исследований удалось узнать, что вокруг нашей планеты в любой момент времени могут вращаться до 6 так называемых "мини-лун". Что важно понимать, речь идет о крохотных фрагментах Луны, временно попавших “в плен” гравитации Земли.

Что известно о мини-луне

По словам ученых, речь идет о мелких объектах диаметром 1–2 метра, которые на короткое время попадают на орбиту нашей планеты.

Ученые обращают внимание на то, что они были выброшены со спутника Земли в результате ударов астероидов или космического мусора.

Они не остаются навсегда — "танцуют" у планеты несколько месяцев или лет, а затем снова отправляются в открытый космос. Поделиться

Почему мини-луны действительно важны:

они дают возможность изучить историю Луны и механику ударов, формирующих кратеры; благодаря близкому расположению указанные космические объекты могут стать удобными целями для космических миссий и будущей добычи ресурсов; из-за малых размеров и высокой скорости мини-луны трудно обнаружить — но современные телескопы, например Pan-STARRS1 на Гавайях, уже способны это делать.

По словам астрономов, они намерены совершенствовать технологии для обнаружения таких объектов и уже исследуют несколько потенциальных мини-спутников, которые могут иметь месячное происхождение.