Вокруг Земли вращаются сразу 6 мини-лун

В рамках новых масштабных исследований удалось узнать, что вокруг нашей планеты в любой момент времени могут вращаться до 6 так называемых "мини-лун". Что важно понимать, речь идет о крохотных фрагментах Луны, временно попавших “в плен” гравитации Земли.
Главные тезисы
- Изучение мини-лун позволяет изучить историю Луны.
- Современные телескопы уже способны обнаруживать их.
Что известно о мини-луне
По словам ученых, речь идет о мелких объектах диаметром 1–2 метра, которые на короткое время попадают на орбиту нашей планеты.
Ученые обращают внимание на то, что они были выброшены со спутника Земли в результате ударов астероидов или космического мусора.
Почему мини-луны действительно важны:
они дают возможность изучить историю Луны и механику ударов, формирующих кратеры;
благодаря близкому расположению указанные космические объекты могут стать удобными целями для космических миссий и будущей добычи ресурсов;
из-за малых размеров и высокой скорости мини-луны трудно обнаружить — но современные телескопы, например Pan-STARRS1 на Гавайях, уже способны это делать.
По словам астрономов, они намерены совершенствовать технологии для обнаружения таких объектов и уже исследуют несколько потенциальных мини-спутников, которые могут иметь месячное происхождение.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-