Названо ймовірну причину масштабних пожеж у Каліфорнії
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Названо ймовірну причину масштабних пожеж у Каліфорнії

Наслідки масштабних пожеж у Лос-Анджелесі
Джерело:  The Washington Post

Зазначається, що ймовірною причиною масштабних пожеж в елітних передмістях Лос-Анджелеса на території Каліфорнії могли стати феєрверки, які запускались у новорічну ніч. 

Головні тези:

  • Феєрверки, запущені у новорічну ніч, ймовірно спричинили масштабні пожежі у передмістях Лос-Анджелеса.
  • Розслідування причин початку пожеж у районі Палісейдс проводять фахівці Федерального бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин.
  • Загинуло щонайменше 24 людини, площа пожежі сягнула 16 тис гектарів та знищено 12,3 тис будинків.
  • Журналісти використали супутникові знімки та радіопереговори для виявлення змін на місцевості, які свідчать про початок пожежі.
  • Місцеві жителі вважають, що запуск феєрверків на ділянці хребта спричинив початок пожежі в горах Санта-Моніки.

Як феєрверки могли призвести до масштабних пожеж у передмістях Лос-Анджелеса

За інформацією журналістів видання із посиланням на фотографії, відео та супутникові знімки, а також радіопереговори та слова свідків, пожежа в елітному районі Палісейдс спалахнула усього за 6 днів після того, як там загасили іншу пожежу.

Правоохоронці провели перевірку у цьому районі та допитали місцевих жителів, намагаючись дізнатись причини виникнення масштабної пожежі.

Журналісти також провели аналіз та з’ясували, що масштабна пожежа розпочалась неподалік від попередньої.

Журналісти з’ясували причини масштабних пожеж у Лос-Анджелесі
Масштабні пожежі у передмісті Лос-Анджелеса

Офіційні особи зазначають, що наразі розслідування проводять фахівці з Федерального бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин.

Сертифіковані пожежні слідчі ATF провели первинний огляд місцевості, але розслідування ще не розпочато, — зазначив представник ATF.

Між тим представники LAFD зазначили, що поки не коментують ходу розслідування.

Наразі відомо, що внаслідок масштабних пожеж у передмістях Лос-Анджелеса загинуло щонайменше 24 людини. Площа, охоплена полум’ям, сягнула 16 тис гектарів, знищивши 12,3 тис будинків.

Що відомо про пожежу у новорічну ніч в районі Палісейдс

Однак журналістам вдалось дізнатись, що початкове задимлення сталось на ділянці хребта Темескаль в горах Санта-Моніки, де за кілька днів до цього вже спалахувала пожежа.

Місцеві жителі вважають, що її причиною став запуск феєрверків.

Журналісти видання використали супутникові знімки для ідентифікації ознак загоряння у новорічну ніч. Вони проаналізували знімки з фальшивим кольором, які були зроблені до і після пожежі.

Цей метод відстежує зміни рослинності на супутникових знімках. Здоровий рослинний покрив виглядає червоним, а випалена земля — від синього до коричневого.

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