Зазначається, що ймовірною причиною масштабних пожеж в елітних передмістях Лос-Анджелеса на території Каліфорнії могли стати феєрверки, які запускались у новорічну ніч.
Головні тези:
- Феєрверки, запущені у новорічну ніч, ймовірно спричинили масштабні пожежі у передмістях Лос-Анджелеса.
- Розслідування причин початку пожеж у районі Палісейдс проводять фахівці Федерального бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин.
- Загинуло щонайменше 24 людини, площа пожежі сягнула 16 тис гектарів та знищено 12,3 тис будинків.
- Журналісти використали супутникові знімки та радіопереговори для виявлення змін на місцевості, які свідчать про початок пожежі.
- Місцеві жителі вважають, що запуск феєрверків на ділянці хребта спричинив початок пожежі в горах Санта-Моніки.
Як феєрверки могли призвести до масштабних пожеж у передмістях Лос-Анджелеса
За інформацією журналістів видання із посиланням на фотографії, відео та супутникові знімки, а також радіопереговори та слова свідків, пожежа в елітному районі Палісейдс спалахнула усього за 6 днів після того, як там загасили іншу пожежу.
Правоохоронці провели перевірку у цьому районі та допитали місцевих жителів, намагаючись дізнатись причини виникнення масштабної пожежі.
Журналісти також провели аналіз та з’ясували, що масштабна пожежа розпочалась неподалік від попередньої.
Офіційні особи зазначають, що наразі розслідування проводять фахівці з Федерального бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин.
Між тим представники LAFD зазначили, що поки не коментують ходу розслідування.
Наразі відомо, що внаслідок масштабних пожеж у передмістях Лос-Анджелеса загинуло щонайменше 24 людини. Площа, охоплена полум’ям, сягнула 16 тис гектарів, знищивши 12,3 тис будинків.
Що відомо про пожежу у новорічну ніч в районі Палісейдс
Однак журналістам вдалось дізнатись, що початкове задимлення сталось на ділянці хребта Темескаль в горах Санта-Моніки, де за кілька днів до цього вже спалахувала пожежа.
Місцеві жителі вважають, що її причиною став запуск феєрверків.
Журналісти видання використали супутникові знімки для ідентифікації ознак загоряння у новорічну ніч. Вони проаналізували знімки з фальшивим кольором, які були зроблені до і після пожежі.
Цей метод відстежує зміни рослинності на супутникових знімках. Здоровий рослинний покрив виглядає червоним, а випалена земля — від синього до коричневого.
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