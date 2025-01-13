Зазначається, що ймовірною причиною масштабних пожеж в елітних передмістях Лос-Анджелеса на території Каліфорнії могли стати феєрверки, які запускались у новорічну ніч.

Як феєрверки могли призвести до масштабних пожеж у передмістях Лос-Анджелеса

За інформацією журналістів видання із посиланням на фотографії, відео та супутникові знімки, а також радіопереговори та слова свідків, пожежа в елітному районі Палісейдс спалахнула усього за 6 днів після того, як там загасили іншу пожежу.

Правоохоронці провели перевірку у цьому районі та допитали місцевих жителів, намагаючись дізнатись причини виникнення масштабної пожежі.

Журналісти також провели аналіз та з’ясували, що масштабна пожежа розпочалась неподалік від попередньої.

Масштабні пожежі у передмісті Лос-Анджелеса

Офіційні особи зазначають, що наразі розслідування проводять фахівці з Федерального бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин.

Сертифіковані пожежні слідчі ATF провели первинний огляд місцевості, але розслідування ще не розпочато, — зазначив представник ATF. Поширити

Між тим представники LAFD зазначили, що поки не коментують ходу розслідування.

Наразі відомо, що внаслідок масштабних пожеж у передмістях Лос-Анджелеса загинуло щонайменше 24 людини. Площа, охоплена полум’ям, сягнула 16 тис гектарів, знищивши 12,3 тис будинків.

Що відомо про пожежу у новорічну ніч в районі Палісейдс

Однак журналістам вдалось дізнатись, що початкове задимлення сталось на ділянці хребта Темескаль в горах Санта-Моніки, де за кілька днів до цього вже спалахувала пожежа.

Місцеві жителі вважають, що її причиною став запуск феєрверків.

Журналісти видання використали супутникові знімки для ідентифікації ознак загоряння у новорічну ніч. Вони проаналізували знімки з фальшивим кольором, які були зроблені до і після пожежі.