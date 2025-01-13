Отмечается, что вероятной причиной масштабных пожаров в элитных пригородах Лос-Анджелеса на территории Калифорнии могли стать фейерверки, запускавшиеся в новогоднюю ночь.
Главные тезисы
- Вероятная причина масштабных пожаров в Калифорнии - запуск фейерверков в новогоднюю ночь.
- Погибли по меньшей мере 24 человека, площадь пожара достигла 16 тыс. гектаров и уничтожено 12,3 тыс. домов.
- Спутниковые снимки и радиопереговоры использовались для обнаружения причин пожара и его последствий.
- Местные жители связывают начало пожаров с запуском фейерверков на участке хребта, что проверяют специалисты.
Как фейерверки могли привести к масштабным пожарам в пригородах Лос-Анджелеса
По информации журналистов издания со ссылкой на фотографии, видео и спутниковые снимки, а также радиопереговоры и свидетельские слова, пожар в элитном районе Палисейдс вспыхнул всего через 6 дней после того, как там потушили другой пожар.
Стражи порядка провели проверку в этом районе и допросили местных жителей, пытаясь узнать причины возникновения масштабного пожара.
Журналисты также провели анализ и выяснили, что масштабный пожар начался недалеко от предыдущего.
Официальные лица отмечают, что в настоящее время расследование проводят специалисты Федерального бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
Между тем, представители LAFD отметили, что пока не комментируют ход расследования.
Известно, что в результате масштабных пожаров в пригородах Лос-Анджелеса погибли по меньшей мере 24 человека. Площадь, охваченная пламенем, достигла 16 тыс. гектаров, уничтожив 12,3 тыс. домов.
Что известно о пожаре в новогоднюю ночь в районе Палисейдс
Однако журналистам удалось узнать, что первоначальное задымление произошло на участке хребта Темескаль в горах Санта-Моники, где несколько дней до этого уже загорался пожар.
Местные жители считают, что ее причиной стал запуск фейерверков.
Журналисты издания использовали спутниковые снимки для идентификации признаков возгорания в новогоднюю ночь. Они проанализировали снимки с фальшивым цветом, сделанные до и после пожара.
Этот способ отслеживает конфигурации растительности на спутниковых снимках. Здоровый растительный покров выглядит красным, а выжженная земля от синего до коричневого.
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