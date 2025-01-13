Отмечается, что вероятной причиной масштабных пожаров в элитных пригородах Лос-Анджелеса на территории Калифорнии могли стать фейерверки, запускавшиеся в новогоднюю ночь.

Как фейерверки могли привести к масштабным пожарам в пригородах Лос-Анджелеса

По информации журналистов издания со ссылкой на фотографии, видео и спутниковые снимки, а также радиопереговоры и свидетельские слова, пожар в элитном районе Палисейдс вспыхнул всего через 6 дней после того, как там потушили другой пожар.

Стражи порядка провели проверку в этом районе и допросили местных жителей, пытаясь узнать причины возникновения масштабного пожара.

Журналисты также провели анализ и выяснили, что масштабный пожар начался недалеко от предыдущего.

Масштабные пожары в пригороде Лос-Анджелеса

Официальные лица отмечают, что в настоящее время расследование проводят специалисты Федерального бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Сертифицированные пожарные следователи ATF провели первичный осмотр местности, но расследование еще не начато, отметил представитель ATF. Поделиться

Между тем, представители LAFD отметили, что пока не комментируют ход расследования.

Известно, что в результате масштабных пожаров в пригородах Лос-Анджелеса погибли по меньшей мере 24 человека. Площадь, охваченная пламенем, достигла 16 тыс. гектаров, уничтожив 12,3 тыс. домов.

Что известно о пожаре в новогоднюю ночь в районе Палисейдс

Однако журналистам удалось узнать, что первоначальное задымление произошло на участке хребта Темескаль в горах Санта-Моники, где несколько дней до этого уже загорался пожар.

Местные жители считают, что ее причиной стал запуск фейерверков.

Журналисты издания использовали спутниковые снимки для идентификации признаков возгорания в новогоднюю ночь. Они проанализировали снимки с фальшивым цветом, сделанные до и после пожара.