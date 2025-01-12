Пожары в Лос-Анджелесе. Украина планирует помочь США

12 января глава государства Владимир Зеленский отдал приказ подготовить возможность участия 150 украинских спасателей в борьбе с пожарами в Калифорнии (США).
Главные тезисы
- Пока неизвестно, как Джо Байден отреагировал на предложение Владимира Зеленского.
- По состоянию на 12 января погибли по меньшей мере 16 человек в результате лесных пожаров в Лос-Анджелесе.
- Американские синоптики ожидают ухудшения погодных условий, что может повлечь за собой распространение пожаров и возникновение новых.
Украинцы могут помочь американцам
По словам Владимира Зеленского, он уже поручил министру внутренних дел и украинским дипломатам подготовить возможность участия наших спасателей в борьбе с пожарами в Калифорнии.
Глава государства обращает внимание на то, что сейчас там очень тяжелая ситуация.
На фоне последних событий украинцы могут помочь американцам защитить жизнь.
Как команда действующего президента США Джо Байден отреагировала на это предложение Владимир Зеленский пока не рассказал.
Что известно о пожарах в Лос-Анджелесе
Согласно последним данным, по меньшей мере, 16 человек погибли в результате лесных пожаров в округе Лос-Анджелес, США.
Местные власти официально подтвердили, что 11 человек погибли в результате пожара Итон в предгорьях Национального леса Анджелес в городе Пасадена и территории Альтадена, а остальные пять человек — в результате пожара Палисейдс в районе Пасифик-Палисейдс.
Несмотря на все попытки спасателей обуздать огонь, он продолжал стремительно распространяться.
Одна из главных проблем заключается в усилении ветра, который будет подпитывать пламя в течение следующих дней.
Американские синоптики предупреждают, что пожароопасные погодные условия будут сохраняться, по меньшей мере, до начала следующей недели.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-