Пожары в Лос-Анджелесе. Украина планирует помочь США

12 января глава государства Владимир Зеленский отдал приказ подготовить возможность участия 150 украинских спасателей в борьбе с пожарами в Калифорнии (США).

Украинцы могут помочь американцам

По словам Владимира Зеленского, он уже поручил министру внутренних дел и украинским дипломатам подготовить возможность участия наших спасателей в борьбе с пожарами в Калифорнии.

Глава государства обращает внимание на то, что сейчас там очень тяжелая ситуация.

На фоне последних событий украинцы могут помочь американцам защитить жизнь.

Сейчас это прорабатывается по соответствующим каналам. Мы предложили нашу помощь американской стороне. 150 наших пожарных уже подготовлены. Владимир Зеленский Президент Украины

Как команда действующего президента США Джо Байден отреагировала на это предложение Владимир Зеленский пока не рассказал.

Что известно о пожарах в Лос-Анджелесе

Согласно последним данным, по меньшей мере, 16 человек погибли в результате лесных пожаров в округе Лос-Анджелес, США.

Местные власти официально подтвердили, что 11 человек погибли в результате пожара Итон в предгорьях Национального леса Анджелес в городе Пасадена и территории Альтадена, а остальные пять человек — в результате пожара Палисейдс в районе Пасифик-Палисейдс.

Несмотря на все попытки спасателей обуздать огонь, он продолжал стремительно распространяться.

Одна из главных проблем заключается в усилении ветра, который будет подпитывать пламя в течение следующих дней.

Американские синоптики предупреждают, что пожароопасные погодные условия будут сохраняться, по меньшей мере, до начала следующей недели.