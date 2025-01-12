Пожежі у Лос-Анджелесі. Україна планує допомогти США
Категорія
Події
Дата публікації

Пожежі у Лос-Анджелесі. Україна планує допомогти США

Володимир Зеленський
лісові пожежі
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12 січня глава держави Володимир Зеленський наказав підготувати можливість участі 150 українських рятувальників у боротьбі з пожежами у Каліфорнії (США).

Головні тези:

  • Наразі невідомо, як Джо Байден відреагував на пропозицію Володимира Зеленського.
  • Станом на 12 січня загинуло щонайменше 16 людей внаслідок лісових пожеж у Лос-Анджелесі.
  • Американські синоптики очікують погіршення погодних умов, що може спричинити поширення пожеж та виникнення нових.

Українці можуть допомогти американцям

За словами Володимира Зеленського, він уже доручив Міністру внутрішніх справ та українським дипломатам підготувати можливість участі наших рятувальників у боротьбі з пожежами в Каліфорнії.

Глава держави звертає увагу на те, що станом на сьогодні там дуже важка ситуація.

На тлі останніх подій українці можуть допомогти американцям захистити життя.

Зараз це опрацьовується по відповідних каналах. Ми запропонували нашу допомогу американській стороні. 150 наших пожежників уже підготовлені.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як команда чинного президента США Джо Байдена відреагувала на цю пропозицію Володимир Зеленський поки не розповів.

Що відомо про пожежі у Лос-Анджелесі

Згідно з останніми даними, щонайменше 16 людей загинули в результаті лісових пожеж в окрузі Лос-Анджелес, США.

Місцева влада офіційно підтвердила, що 11 людей загинули внаслідок пожежі Ітон у передгірʼях Національного лісу Анджелес в місті Пасадена і території Альтадена, а інші п’ятеро людей — унаслідок пожежі Палісейдс у районі Пасифік-Палісейдс.

Попри усі спроби рятувальників приборкати вогонь, він продовжував стрімко поширюватися.

Одна з головних проблем полягає в посиленні вітру, який буде підживлювати полумʼя протягом наступних днів.

Американські синоптики попереджають, що пожежонебезпечні погодні умови будуть зберігатися щонайменше до початку наступного тижня.

Це може призвести до поширення поточних пожеж, а також до виникнення нових, — мовиться в заяві Національної метеорологічної служби.

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