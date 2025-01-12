Пожежі у Лос-Анджелесі. Україна планує допомогти США

12 січня глава держави Володимир Зеленський наказав підготувати можливість участі 150 українських рятувальників у боротьбі з пожежами у Каліфорнії (США).

Українці можуть допомогти американцям

За словами Володимира Зеленського, він уже доручив Міністру внутрішніх справ та українським дипломатам підготувати можливість участі наших рятувальників у боротьбі з пожежами в Каліфорнії.

Глава держави звертає увагу на те, що станом на сьогодні там дуже важка ситуація.

На тлі останніх подій українці можуть допомогти американцям захистити життя.

Зараз це опрацьовується по відповідних каналах. Ми запропонували нашу допомогу американській стороні. 150 наших пожежників уже підготовлені. Володимир Зеленський Президент України

Як команда чинного президента США Джо Байдена відреагувала на цю пропозицію Володимир Зеленський поки не розповів.

Що відомо про пожежі у Лос-Анджелесі

Згідно з останніми даними, щонайменше 16 людей загинули в результаті лісових пожеж в окрузі Лос-Анджелес, США.

Місцева влада офіційно підтвердила, що 11 людей загинули внаслідок пожежі Ітон у передгірʼях Національного лісу Анджелес в місті Пасадена і території Альтадена, а інші п’ятеро людей — унаслідок пожежі Палісейдс у районі Пасифік-Палісейдс.

Попри усі спроби рятувальників приборкати вогонь, він продовжував стрімко поширюватися.

Одна з головних проблем полягає в посиленні вітру, який буде підживлювати полумʼя протягом наступних днів.

Американські синоптики попереджають, що пожежонебезпечні погодні умови будуть зберігатися щонайменше до початку наступного тижня.