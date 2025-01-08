США атакували підземні склади зброї хуситів у Ємені

Американські військові 8 січня завдали низку високоточних ударів по складах удосконаленої зброї хуситів у Ємені.
Головні тези:
- Американські військові провели атаку на підземні склади зброї хуситів у Ємені відповідно до даних Центрального командування США.
- Удари були спрямовані на два підземних сховища удосконаленої конвенційної зброї, які використовувалися хуситами для нападів на військові та торгівельні судна у Червоному морі та Аденській затоці.
- Ця атака сталася лише кілька днів після інших ударів американської авіації на позиції хуситів у Сані та прибережних районах Ємену.
Армія США бомбардувала склади зброї хуситів: що відомо
Про це в соцмережі Х повідомило Центральне командування США (CENTCOM), у зону відповідальності якого входять операції на Близькому Сході, в Центральній та Південній Азії.
Сили Центрального командування США завдали численних високоточних ударів по двох підземних сховищах удосконаленої конвенційної зброї на підконтрольних підтримуваними Іраном хуситами територіях Ємену 8 січня.
Зазначається, що хусити використовували ці об’єкти для нападу на військові кораблі ВМС США і торгівельні судна в південній частині Червоного моря й Аденської затоки.
CENTCOM Forces Strike Houthi Advanced Conventional Weapon Storage Facilities in Yemen— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 8, 2025
U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted multiple precision strikes against two Iranian-backed Houthi underground Advanced Conventional Weapon (ACW) storage facilities within… pic.twitter.com/mDr9ceHjBs
Авіація США бомбардувала хуситів у Ємені
Американські військові впродовж 30-31 грудня 2024 року здійснили ряд ударів по позиціях підтримуваних Іраном хуситів у Ємені.
Про це у соцмережі Х повідомило Центральне командування США (CENTCOM), у зону відповідальності якого входять операції на Близькому Сході, в Центральній та Південній Азії.
Сили Центрального командування США 30 і 31 грудня завдали численних високоточних ударів по підтримуваних Іраном об’єктах хуситів у Сані та прибережних районах на контрольованій хуситами території в Ємені.
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