США атакували підземні склади зброї хуситів у Ємені

Американські військові 8 січня завдали низку високоточних ударів по складах удосконаленої зброї хуситів у Ємені.

Армія США бомбардувала склади зброї хуситів: що відомо

Про це в соцмережі Х повідомило Центральне командування США (CENTCOM), у зону відповідальності якого входять операції на Близькому Сході, в Центральній та Південній Азії.

Сили Центрального командування США завдали численних високоточних ударів по двох підземних сховищах удосконаленої конвенційної зброї на підконтрольних підтримуваними Іраном хуситами територіях Ємену 8 січня.

Зазначається, що хусити використовували ці об’єкти для нападу на військові кораблі ВМС США і торгівельні судна в південній частині Червоного моря й Аденської затоки.

CENTCOM Forces Strike Houthi Advanced Conventional Weapon Storage Facilities in Yemen



U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted multiple precision strikes against two Iranian-backed Houthi underground Advanced Conventional Weapon (ACW) storage facilities within… pic.twitter.com/mDr9ceHjBs — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 8, 2025

Обійшлося без поранень американського персоналу й пошкоджень обладнання, — додали у Командуванні. Поширити

Авіація США бомбардувала хуситів у Ємені

Американські військові впродовж 30-31 грудня 2024 року здійснили ряд ударів по позиціях підтримуваних Іраном хуситів у Ємені.

Про це у соцмережі Х повідомило Центральне командування США (CENTCOM), у зону відповідальності якого входять операції на Близькому Сході, в Центральній та Південній Азії.