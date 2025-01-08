США атаковали подземные склады оружия хуситов в Йемене

Американские военные 8 января нанесли ряд высокоточных ударов по составам усовершенствованного оружия хуситов в Йемене.

Армия США бомбила склады оружия хуситов: что известно

Об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование США (CENTCOM), в зону ответственности которого входят операции на Ближнем Востоке, Центральной и Южной Азии.

Силы Центрального командования США нанесли многочисленные высокоточные удары по двум подземным хранилищам усовершенствованного конвенционного оружия на подконтрольных поддерживаемым Ираном хуситами территориях Йемена 8 января.

Отмечается, что хуситы использовали эти объекты для нападения на военные корабли ВМС США и торговые суда в южной части Красного моря и Аденского залива.

CENTCOM Forces Strike Houthi Advanced Conventional Weapon Storage Facilities in Yemen



U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted multiple precision strikes against two Iranian-backed Houthi underground Advanced Conventional Weapon (ACW) storage facilities within… pic.twitter.com/mDr9ceHjBs — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 8, 2025

Обошлось без ранений американского персонала и повреждений оборудования, добавили в Командовании. Поделиться

Авиация США бомбила хуситов в Йемене

Американские военные на протяжении 30-31 декабря 2024 г. совершили ряд ударов по позициям поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене.

Об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование США (CENTCOM), в зону ответственности которого входят операции на Ближнем Востоке, Центральной и Южной Азии.