США атаковали подземные склады оружия хуситов в Йемене

Американские военные 8 января нанесли ряд высокоточных ударов по составам усовершенствованного оружия хуситов в Йемене.
Главные тезисы
- Американские военные нанесли ряд высокоточных ударов по опасным объектам хуситов в Йемене.
- Атака была направлена на подземные склады усовершенствованного оружия, используемого для нападений на военные и торговые суда.
- Авиация США также совершила удары по позициям хуситов в других районах Йемена в конце декабря 2024 года.
- Атака произошла всего через несколько дней после предыдущих ударов на позиции хуситов в Сане и прибрежных районах.
- Действия американских военных направлены на поддержание безопасности в регионе и предотвращение нападений на военные корабли и торговые суда.
Армия США бомбила склады оружия хуситов: что известно
Об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование США (CENTCOM), в зону ответственности которого входят операции на Ближнем Востоке, Центральной и Южной Азии.
Силы Центрального командования США нанесли многочисленные высокоточные удары по двум подземным хранилищам усовершенствованного конвенционного оружия на подконтрольных поддерживаемым Ираном хуситами территориях Йемена 8 января.
Отмечается, что хуситы использовали эти объекты для нападения на военные корабли ВМС США и торговые суда в южной части Красного моря и Аденского залива.
CENTCOM Forces Strike Houthi Advanced Conventional Weapon Storage Facilities in Yemen— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 8, 2025
U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted multiple precision strikes against two Iranian-backed Houthi underground Advanced Conventional Weapon (ACW) storage facilities within… pic.twitter.com/mDr9ceHjBs
Авиация США бомбила хуситов в Йемене
Американские военные на протяжении 30-31 декабря 2024 г. совершили ряд ударов по позициям поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене.
Об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование США (CENTCOM), в зону ответственности которого входят операции на Ближнем Востоке, Центральной и Южной Азии.
Силы Центрального командования США 30 и 31 декабря нанесли многочисленные высокоточные удары по поддерживаемым Ираном объектам хуситов в Сане и прибрежных районах на контролируемой хуситами территории в Йемене.
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