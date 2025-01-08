США атаковали подземные склады оружия хуситов в Йемене
Категория
Мир
Дата публикации

США атаковали подземные склады оружия хуситов в Йемене

U.S. Central Command
Йемен
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Американские военные 8 января нанесли ряд высокоточных ударов по составам усовершенствованного оружия хуситов в Йемене.

Главные тезисы

  • Американские военные нанесли ряд высокоточных ударов по опасным объектам хуситов в Йемене.
  • Атака была направлена на подземные склады усовершенствованного оружия, используемого для нападений на военные и торговые суда.
  • Авиация США также совершила удары по позициям хуситов в других районах Йемена в конце декабря 2024 года.
  • Атака произошла всего через несколько дней после предыдущих ударов на позиции хуситов в Сане и прибрежных районах.
  • Действия американских военных направлены на поддержание безопасности в регионе и предотвращение нападений на военные корабли и торговые суда.

Армия США бомбила склады оружия хуситов: что известно

Об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование США (CENTCOM), в зону ответственности которого входят операции на Ближнем Востоке, Центральной и Южной Азии.

Силы Центрального командования США нанесли многочисленные высокоточные удары по двум подземным хранилищам усовершенствованного конвенционного оружия на подконтрольных поддерживаемым Ираном хуситами территориях Йемена 8 января.

Отмечается, что хуситы использовали эти объекты для нападения на военные корабли ВМС США и торговые суда в южной части Красного моря и Аденского залива.

Обошлось без ранений американского персонала и повреждений оборудования, добавили в Командовании.

Авиация США бомбила хуситов в Йемене

Американские военные на протяжении 30-31 декабря 2024 г. совершили ряд ударов по позициям поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене.

Об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование США (CENTCOM), в зону ответственности которого входят операции на Ближнем Востоке, Центральной и Южной Азии.

Силы Центрального командования США 30 и 31 декабря нанесли многочисленные высокоточные удары по поддерживаемым Ираном объектам хуситов в Сане и прибрежных районах на контролируемой хуситами территории в Йемене.

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