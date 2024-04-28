Що відомо про втрати армії РФ протягом тижня війни в Україні

За тиждень з 21 по 28 квітня 2024 року Силами оборони України знищено близько 6 тис 620 осіб особового складу противника, — зазначив Павлюк. Поширити

За його словами, втрати окупантів армії РФ у військові техніці склали:

50 танків,

95 бронемашин,

229 артсистем,

4 РСЗВ,

9 систем ППО,

280 од автобронетехніки,

45 од спецтехніки,

9 ракет,

128 БпЛА

Що відомо про ситуацію на фронті

За інформацією керівника пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олега Калашнікова у коментарі журналістам “Еспресо”, окупаційна армія РФ намагається обійти Часів Яр на Донеччині з флангів, однак не може прорвати оборону ЗСУ.

Дійсно, російські окупаційні війська полюбляють штурмувати місто, обходячи населений пункт з флангів. Однак, сьогодні щодо Часового Яру в них ця задача нездійсненна. Оскільки з південного флангу їм заважає Іванівське, де тривають бої, а також Кліщіївка та Андріївка. З північного флангу в окупантів теж немає широкого поля дій. Тому вони не можуть обійти місто з флангів, а намагаються штурмувати Часів Яр напряму, — пояснює Калашніков. Поширити

За його словами, військові злочинці армії РФ намагаються атакувати позиції ЗСУ з кількох напрямків одночасно із застосуванням важких авіабомб.