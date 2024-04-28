За інформацією командувача Сухопутних сил ЗСУ Олександра Павлюка, протягом останнього тижня війни проти України окупаційна армія РФ втратила понад 6,5 тис військових.
Що відомо про втрати армії РФ протягом тижня війни в Україні
За його словами, втрати окупантів армії РФ у військові техніці склали:
50 танків,
95 бронемашин,
229 артсистем,
4 РСЗВ,
9 систем ППО,
280 од автобронетехніки,
45 од спецтехніки,
9 ракет,
128 БпЛА
Що відомо про ситуацію на фронті
За інформацією керівника пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олега Калашнікова у коментарі журналістам “Еспресо”, окупаційна армія РФ намагається обійти Часів Яр на Донеччині з флангів, однак не може прорвати оборону ЗСУ.
За його словами, військові злочинці армії РФ намагаються атакувати позиції ЗСУ з кількох напрямків одночасно із застосуванням важких авіабомб.
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