Названо втрати армії РФ протягом тижня в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Названо втрати армії РФ протягом тижня в Україні

Знищений танк армії РФ
Джерело:  online.ua

За інформацією командувача Сухопутних сил ЗСУ Олександра Павлюка, протягом останнього тижня війни проти України окупаційна армія РФ втратила понад 6,5 тис військових. 

Що відомо про втрати армії РФ протягом тижня війни в Україні

За тиждень з 21 по 28 квітня 2024 року Силами оборони України знищено близько 6 тис 620 осіб особового складу противника, — зазначив Павлюк.

За його словами, втрати окупантів армії РФ у військові техніці склали:

  • 50 танків,

  • 95 бронемашин,

  • 229 артсистем,

  • 4 РСЗВ,

  • 9 систем ППО,

  • 280 од автобронетехніки,

  • 45 од спецтехніки,

  • 9 ракет,

  • 128 БпЛА

Що відомо про ситуацію на фронті

За інформацією керівника пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олега Калашнікова у коментарі журналістам “Еспресо”, окупаційна армія РФ намагається обійти Часів Яр на Донеччині з флангів, однак не може прорвати оборону ЗСУ.

Дійсно, російські окупаційні війська полюбляють штурмувати місто, обходячи населений пункт з флангів. Однак, сьогодні щодо Часового Яру в них ця задача нездійсненна. Оскільки з південного флангу їм заважає Іванівське, де тривають бої, а також Кліщіївка та Андріївка. З північного флангу в окупантів теж немає широкого поля дій. Тому вони не можуть обійти місто з флангів, а намагаються штурмувати Часів Яр напряму, — пояснює Калашніков.

За його словами, військові злочинці армії РФ намагаються атакувати позиції ЗСУ з кількох напрямків одночасно із застосуванням важких авіабомб.

Окупанти штурмують Часів Яр не на одній ділянці. Вони намагаються проводити штурмові дії на кількох ділянках одночасно. Спочатку вони закидають позиції Сил оборони КАБами. Хоча, якщо брати тактику НАТО, то спочатку працює авіація, а вже потім піхота. В росіян же вже працює разом. Вони одночасно можуть скидати КАБи й штурмувати наші позиції, — пояснює військовий.

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