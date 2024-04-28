У британській розвідці оновили дані про втрати армії РФ в Україні

За інформацією аналітиків розвідки Мінооборони Британії, окупаційна армія РФ вже втратила від початку масштабної війни проти України близько 450 тис військових.

Що відомо про шалені втрати армії РФ у війні проти України

У розвідці британії вказують, що разом з тим злочинна армія РФ також втратила загалом близько 10 тис одиниць військової техніки.

Міністр британії у справах Збройних сил Лео Дочетрі зазначає, що чисельність загиблих у лавах російських ПВК, які воюють в Україні, залишається невідомою.

За нашими оцінками, були вбиті чи поранені близько 450 тисяч російських військових, і ще десятки тисяч від початку конфлікту стали дезертирами, — підкреслив британський посадовець. Поширити

Дочетрі також зазначив, що окупаційна армія РФ зазнала численних втрат у військовій техніці.

Також, за нашими оцінками, від початку конфлікту було знищено понад 10 тис одиниць російської бронетехніки, у тому числі близько 3 тис основних бойових танків, 109 літаків, 136 гелікоптерів, 346 безпілотників, 23 судна різних класів і понад 1,5 тис артилерійських систем різних типів, — наголосив британський міністр. Поширити

Що кажуть у Генштабі ЗСУ стосовно втрат російських окупантів

За інформацією Генштабу, тільки протягом минулої доби українськими військовими було ліквідовано 1 тис 96 кремлівських загарбників.

Також було знищено та уражено військову техніку противника: