У британській розвідці оновили дані про втрати армії РФ в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

У британській розвідці оновили дані про втрати армії РФ в Україні

Артилерія ЗСУ
Джерело:  UK Defence Journal

За інформацією аналітиків розвідки Мінооборони Британії, окупаційна армія РФ вже втратила від початку масштабної війни проти України близько 450 тис військових. 

Що відомо про шалені втрати армії РФ у війні проти України

У розвідці британії вказують, що разом з тим злочинна армія РФ також втратила загалом близько 10 тис одиниць військової техніки.

Міністр британії у справах Збройних сил Лео Дочетрі зазначає, що чисельність загиблих у лавах російських ПВК, які воюють в Україні, залишається невідомою.

За нашими оцінками, були вбиті чи поранені близько 450 тисяч російських військових, і ще десятки тисяч від початку конфлікту стали дезертирами, — підкреслив британський посадовець.

Дочетрі також зазначив, що окупаційна армія РФ зазнала численних втрат у військовій техніці.

Також, за нашими оцінками, від початку конфлікту було знищено понад 10 тис одиниць російської бронетехніки, у тому числі близько 3 тис основних бойових танків, 109 літаків, 136 гелікоптерів, 346 безпілотників, 23 судна різних класів і понад 1,5 тис артилерійських систем різних типів, — наголосив британський міністр.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ стосовно втрат російських окупантів

За інформацією Генштабу, тільки протягом минулої доби українськими військовими було ліквідовано 1 тис 96 кремлівських загарбників.

Також було знищено та уражено військову техніку противника:

  • танків — 7 тис 279 (+11),

  • бронемашин — 13 тис 991 (+20),

  • артистем — 11 тис 948 (+43),

  • РСЗВ — 1 тис 50 (+1),

  • засобів ППО — 776 (+1),

  • літаків — 348 (+0),

  • гелікоптерів — 325 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9 тис 507 (+22),

  • крилатих ракет — 2 тис 124 (+0),

  • кораблів /катерів — 26 (+0),

  • підводних човнів- 1 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16 тис 65 (+46),

  • спеціальної техніки — 1тис 971 (+3).

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