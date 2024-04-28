У британській розвідці оновили дані про втрати армії РФ в Україні

За інформацією аналітиків розвідки Мінооборони Британії, окупаційна армія РФ вже втратила від початку масштабної війни проти України близько 450 тис військових.
Що відомо про шалені втрати армії РФ у війні проти України
У розвідці британії вказують, що разом з тим злочинна армія РФ також втратила загалом близько 10 тис одиниць військової техніки.
Міністр британії у справах Збройних сил Лео Дочетрі зазначає, що чисельність загиблих у лавах російських ПВК, які воюють в Україні, залишається невідомою.
Дочетрі також зазначив, що окупаційна армія РФ зазнала численних втрат у військовій техніці.
Що кажуть у Генштабі ЗСУ стосовно втрат російських окупантів
За інформацією Генштабу, тільки протягом минулої доби українськими військовими було ліквідовано 1 тис 96 кремлівських загарбників.
Також було знищено та уражено військову техніку противника:
танків — 7 тис 279 (+11),
бронемашин — 13 тис 991 (+20),
артистем — 11 тис 948 (+43),
РСЗВ — 1 тис 50 (+1),
засобів ППО — 776 (+1),
літаків — 348 (+0),
гелікоптерів — 325 (+0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9 тис 507 (+22),
крилатих ракет — 2 тис 124 (+0),
кораблів /катерів — 26 (+0),
підводних човнів- 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 16 тис 65 (+46),
спеціальної техніки — 1тис 971 (+3).
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-