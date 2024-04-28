По информации аналитиков разведки Минообороны Британии, оккупационная армия РФ уже потеряла с начала масштабной войны против Украины около 450 тыс. военных.
Что известно о безумных потерях армии РФ в войне против Украины
В разведке британии указывают, что вместе с тем преступная армия РФ также потеряла около 10 тыс единиц военной техники.
Министр британии по делам Вооруженных сил Лео Дочетри отмечает, что численность погибших в рядах российских ПИК, воюющих в Украине, остается неизвестной.
Дочетри также отметил, что оккупационная армия РФ понесла многочисленные потери в военной технике.
Что говорят в Генштабе ВСУ по поводу потерь российских окупантов
По информации Генштаба, только за прошедшие сутки украинскими военными было ликвидировано 1 тыс 96 кремлевских захватчиков.
Также была уничтожена и поражена военная техника противника:
танков — 7 тыс 279 (+11),
бронемашин — 13 тыс 991 (+20),
артистем — 11 тыс 948 (+43),
РСЗО — 1 тыс 50 (+1),
средств ПВО — 776 (+1),
самолетов — 348 (+0),
вертолетов — 325 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9 тыс 507 (+22),
крылатых ракет — 2 тыс 124 (+0),
кораблей /катеров — 26 (+0),
подлодок- 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 16 тыс 65 (+46),
специальной техники — 1тыс 971 (+3).
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