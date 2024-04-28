По информации аналитиков разведки Минообороны Британии, оккупационная армия РФ уже потеряла с начала масштабной войны против Украины около 450 тыс. военных.

Что известно о безумных потерях армии РФ в войне против Украины

В разведке британии указывают, что вместе с тем преступная армия РФ также потеряла около 10 тыс единиц военной техники.

Министр британии по делам Вооруженных сил Лео Дочетри отмечает, что численность погибших в рядах российских ПИК, воюющих в Украине, остается неизвестной.

По нашим оценкам, было убито или ранено около 450 тысяч российских военных, и еще десятки тысяч с начала конфликта стали дезертирами, — подчеркнул британский чиновник. Поделиться

Дочетри также отметил, что оккупационная армия РФ понесла многочисленные потери в военной технике.

Также, по нашим оценкам, с начала конфликта было уничтожено более 10 тыс. единиц российской бронетехники, в том числе около 3 тыс. основных боевых танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотников, 23 судна разных классов и более 1,5 тыс. артиллерийских систем разных. типов, — подчеркнул британский министр. Поделиться

Что говорят в Генштабе ВСУ по поводу потерь российских окупантов

По информации Генштаба, только за прошедшие сутки украинскими военными было ликвидировано 1 тыс 96 кремлевских захватчиков.

Также была уничтожена и поражена военная техника противника: