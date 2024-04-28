В британской разведке обновили данные о потерях армии РФ в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

В британской разведке обновили данные о потерях армии РФ в Украине

Артиллерия ВСУ
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Источник:  UK Defence Journal

По информации аналитиков разведки Минообороны Британии, оккупационная армия РФ уже потеряла с начала масштабной войны против Украины около 450 тыс. военных.

Что известно о безумных потерях армии РФ в войне против Украины

В разведке британии указывают, что вместе с тем преступная армия РФ также потеряла около 10 тыс единиц военной техники.

Министр британии по делам Вооруженных сил Лео Дочетри отмечает, что численность погибших в рядах российских ПИК, воюющих в Украине, остается неизвестной.

По нашим оценкам, было убито или ранено около 450 тысяч российских военных, и еще десятки тысяч с начала конфликта стали дезертирами, — подчеркнул британский чиновник.

Дочетри также отметил, что оккупационная армия РФ понесла многочисленные потери в военной технике.

Также, по нашим оценкам, с начала конфликта было уничтожено более 10 тыс. единиц российской бронетехники, в том числе около 3 тыс. основных боевых танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотников, 23 судна разных классов и более 1,5 тыс. артиллерийских систем разных. типов, — подчеркнул британский министр.

Что говорят в Генштабе ВСУ по поводу потерь российских окупантов

По информации Генштаба, только за прошедшие сутки украинскими военными было ликвидировано 1 тыс 96 кремлевских захватчиков.

Также была уничтожена и поражена военная техника противника:

  • танков — 7 тыс 279 (+11),

  • бронемашин — 13 тыс 991 (+20),

  • артистем — 11 тыс 948 (+43),

  • РСЗО — 1 тыс 50 (+1),

  • средств ПВО — 776 (+1),

  • самолетов — 348 (+0),

  • вертолетов — 325 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9 тыс 507 (+22),

  • крылатых ракет — 2 тыс 124 (+0),

  • кораблей /катеров — 26 (+0),

  • подлодок- 1 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 16 тыс 65 (+46),

  • специальной техники — 1тыс 971 (+3).

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