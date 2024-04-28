По информации командующего Сухопутными силами ВСУ Александра Павлюка, в течение последней недели войны против Украины оккупационная армия РФ потеряла более 6,5 тыс военных.

Что известно о потерях армии РФ в течение недели войны в Украине

За неделю с 21 по 28 апреля 2024 года Силами обороны Украины уничтожено около 6 тыс. 620 человек личного состава противника, — отметил Павлюк. Поделиться

По его словам, потери окупантов армии РФ в военные технике составили:

50 танков,

95 бронемашин,

229 артсистем,

4 РСЗО,

9 систем ПВО,

280 ед автобронетехники,

45 ед спецтехники,

9 ракет,

128 БпЛА

Что известно о ситуации на фронте

По информации руководителя прессслужбы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олега Калашникова в комментарии журналистам "Эспрессо", оккупационная армия РФ пытается обойти Времен Яр на Донбассе с флангов, однако не может прорвать оборону ВСУ.

Действительно, российские оккупационные войска любят штурмовать город, обходя населенный пункт с флангов. Однако сегодня относительно Временного Яра у них эта задача невыполнима. Поскольку с южного фланга им мешает Ивановское, где продолжаются бои, а также Клищиевка и Андреевка. С северного фланга у окупантов тоже нет широкого поля действий. Поэтому они не могут обойти город с флангов, а пытаются штурмовать Времен Яр напрямую, — объясняет Калашников. Поделиться

По его словам, военные преступники армии РФ пытаются атаковать позиции ВСУ по нескольким направлениям одновременно с применением тяжелых авиабомб.