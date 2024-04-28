По информации командующего Сухопутными силами ВСУ Александра Павлюка, в течение последней недели войны против Украины оккупационная армия РФ потеряла более 6,5 тыс военных.
Что известно о потерях армии РФ в течение недели войны в Украине
По его словам, потери окупантов армии РФ в военные технике составили:
50 танков,
95 бронемашин,
229 артсистем,
4 РСЗО,
9 систем ПВО,
280 ед автобронетехники,
45 ед спецтехники,
9 ракет,
128 БпЛА
Что известно о ситуации на фронте
По информации руководителя прессслужбы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олега Калашникова в комментарии журналистам "Эспрессо", оккупационная армия РФ пытается обойти Времен Яр на Донбассе с флангов, однако не может прорвать оборону ВСУ.
По его словам, военные преступники армии РФ пытаются атаковать позиции ВСУ по нескольким направлениям одновременно с применением тяжелых авиабомб.
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