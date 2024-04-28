Названы потери армии РФ в течение недели в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Названы потери армии РФ в течение недели в Украине

Уничтоженный танк армии РФ
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Источник:  online.ua

По информации командующего Сухопутными силами ВСУ Александра Павлюка, в течение последней недели войны против Украины оккупационная армия РФ потеряла более 6,5 тыс военных.

Что известно о потерях армии РФ в течение недели войны в Украине

За неделю с 21 по 28 апреля 2024 года Силами обороны Украины уничтожено около 6 тыс. 620 человек личного состава противника, — отметил Павлюк.

По его словам, потери окупантов армии РФ в военные технике составили:

  • 50 танков,

  • 95 бронемашин,

  • 229 артсистем,

  • 4 РСЗО,

  • 9 систем ПВО,

  • 280 ед автобронетехники,

  • 45 ед спецтехники,

  • 9 ракет,

  • 128 БпЛА

Что известно о ситуации на фронте

По информации руководителя прессслужбы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олега Калашникова в комментарии журналистам "Эспрессо", оккупационная армия РФ пытается обойти Времен Яр на Донбассе с флангов, однако не может прорвать оборону ВСУ.

Действительно, российские оккупационные войска любят штурмовать город, обходя населенный пункт с флангов. Однако сегодня относительно Временного Яра у них эта задача невыполнима. Поскольку с южного фланга им мешает Ивановское, где продолжаются бои, а также Клищиевка и Андреевка. С северного фланга у окупантов тоже нет широкого поля действий. Поэтому они не могут обойти город с флангов, а пытаются штурмовать Времен Яр напрямую, — объясняет Калашников.

По его словам, военные преступники армии РФ пытаются атаковать позиции ВСУ по нескольким направлениям одновременно с применением тяжелых авиабомб.

Оккупанты штурмуют Часов Яр не на одном участке. Они пытаются проводить штурмовые действия на нескольких участках одновременно. Сначала они упрекают позиции Сил обороны КАБами. Хотя, если брать тактику НАТО, то сначала работает авиация, а потом пехота. У россиян уже работает вместе. Они одновременно могут сбрасывать КАБы и штурмовать наши позиции, — объясняет военный.

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