Не ATACMS. США можуть дозволити Україні бити по РФ іншими ракетами

Велика Британія, і Франція підтримують зняття обмежень на використання Україною їхньої далекобійної зброї. Можливо, США теж приєднаються та приймуть відповідне рішення, дуже важливе для України.

Чим США дозволять Україні бити по військових цілях у РФ

Президент США Джо Байден може дозволити Україні використовувати для ударів по території Росії британські та французькі ракети Storm Shadow/SCALP, але не американську зброю великої дальності, зокрема, ракети ATACMS.

Про це пише The Times із посиланням на джерела, ознайомлені з ситуацією.

США не дозволять Україні запустити свою найбільш далекобійну версію ATACMS — балістичну ракету — по цілях за межами кордону, сподіваючись запобігти подальшій ескалації конфлікту. Поширити

Як пише видання, очікується, що Байден обговорить питання використання західної зброї з іншими європейськими лідерами, щоб прозондувати їхню думку про будь-які зміни в політиці.

І Велика Британія, і Франція підтримують зняття обмежень на використання Україною її далекобійної зброї, але поки американці блокують цю зміну через страх ескалації. Вважається, що постачання Іраном понад 200 ракет Fath-360 у Росію зіграло свою роль у переконанні деяких високопосадовців на Заході в тому, що політику необхідно терміново змінити.

Водночас, як зазначив старший науковий співробітник із наземних воєнних дій у Міжнародному інституті стратегічних досліджень, він не здивується, якщо Байден займе позицію "проміжного варіанту", а "Франція і Велика Британія підуть на ризик заради України.

США все-таки можуть дати довгоочікуваний дозвіл Україні

13 вересня президент США Джо Байден має намір обговорити з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером дозвіл для України бити по РФ далекобійною зброєю, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Шеф американської дипломатії виступив з такою заявою після того, як на пресконференції в Лондоні заявив, що Іран надав Москві ракети малої дальності. Поширити

Окрім того, Ентоні Блінкен публічно попередив, що російський диктатор Володимир Путін "цілком можливо, використає їх протягом декількох тижнів в Україні".