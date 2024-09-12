Не ATACMS. США можуть дозволити Україні бити по РФ іншими ракетами

Велика Британія, і Франція підтримують зняття обмежень на використання Україною їхньої далекобійної зброї. Можливо, США теж приєднаються та приймуть відповідне рішення, дуже важливе для України.
Головні тези:
- США можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі ракети Storm Shadow/SCALP для ударів по території Росії.
- Постачання іранських ракет Fath-360 у Росію переконали деяких західних посадовців у необхідності зміни політики.
- Президент США Джо Байден має намір обговорити з прем'єр-міністром Великої Британії Стармером дозвіл для України використовувати далекобійну зброю проти РФ.
- США блокують зняття обмежень на використання американських ракет ATACMS Україною через страх ескалації конфлікту.
- Можливе надання дозволу Україні на використання іноземної далекобійної зброї набуває великої важливості для подальшого розвитку ситуації у регіоні.
Чим США дозволять Україні бити по військових цілях у РФ
Президент США Джо Байден може дозволити Україні використовувати для ударів по території Росії британські та французькі ракети Storm Shadow/SCALP, але не американську зброю великої дальності, зокрема, ракети ATACMS.
Про це пише The Times із посиланням на джерела, ознайомлені з ситуацією.
Як пише видання, очікується, що Байден обговорить питання використання західної зброї з іншими європейськими лідерами, щоб прозондувати їхню думку про будь-які зміни в політиці.
І Велика Британія, і Франція підтримують зняття обмежень на використання Україною її далекобійної зброї, але поки американці блокують цю зміну через страх ескалації. Вважається, що постачання Іраном понад 200 ракет Fath-360 у Росію зіграло свою роль у переконанні деяких високопосадовців на Заході в тому, що політику необхідно терміново змінити.
Водночас, як зазначив старший науковий співробітник із наземних воєнних дій у Міжнародному інституті стратегічних досліджень, він не здивується, якщо Байден займе позицію "проміжного варіанту", а "Франція і Велика Британія підуть на ризик заради України.
США все-таки можуть дати довгоочікуваний дозвіл Україні
13 вересня президент США Джо Байден має намір обговорити з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером дозвіл для України бити по РФ далекобійною зброєю, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Окрім того, Ентоні Блінкен публічно попередив, що російський диктатор Володимир Путін "цілком можливо, використає їх протягом декількох тижнів в Україні".
Глава Держдепу наголосив, що офіційний Вашингтон подбав про те, щоб Україна мала "все необхідне і вчасно, щоб бути ефективною у відбитті російської агресії" з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року.
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