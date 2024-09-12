Не ATACMS. США могут позволить Украине бить по РФ другими ракетами

Великобритания и Франция поддерживают снятие ограничений на использование Украиной их дальнобойного оружия. Возможно, США тоже присоединятся и примут соответствующее решение, очень важное для Украины.

Чем США позволят Украине бить по военным целям в РФ

Президент США Джо Байден может разрешить Украине использовать для ударов по территории России британские и французские ракеты Storm Shadow/SCALP, но не американское оружие большой дальности, в частности ракеты ATACMS.

Об этом пишет The Times со ссылкой на источники, ознакомленные с ситуацией.

США не позволят Украине запустить свою наиболее дальнобойную версию ATACMS — баллистическую ракету — по целям за пределами границы, надеясь предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. Поделиться

Как пишет издание, ожидается, что Байден обсудит вопрос использования западного оружия с другими европейскими лидерами, чтобы прозондировать их мнение о любых изменениях в политике.

И Великобритания, и Франция поддерживают снятие ограничений на использование Украиной ее дальнобойного оружия, но пока американцы блокируют это изменение из-за страха эскалации. Считается, что снабжение Ираном более 200 ракет Fath-360 в Россию сыграло свою роль в убеждении некоторых чиновников на Западе в том, что политику необходимо срочно изменить.

В то же время, как отметил старший научный сотрудник по наземным военным действиям в Международном институте стратегических исследований, он не удивится, если Байден займет позицию промежуточного варианта, а Франция и Великобритания пойдут на риск ради Украины.

США все-таки могут дать долгожданное разрешение Украине

13 сентября президент США Джо Байден намерен обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разрешение для Украины бить по РФ дальнобойным оружием, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Шеф американской дипломатии выступил с таким заявлением после того, как на пресс-конференции в Лондоне заявил, что Иран предоставил Москве ракеты малой дальности. Поделиться

Кроме того, Энтони Блинкен публично предупредил, что российский диктатор Владимир Путин "вполне возможно, использует их в течение нескольких недель в Украине".