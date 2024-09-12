Не ATACMS. США могут позволить Украине бить по РФ другими ракетами

Великобритания и Франция поддерживают снятие ограничений на использование Украиной их дальнобойного оружия. Возможно, США тоже присоединятся и примут соответствующее решение, очень важное для Украины.
Главные тезисы
- Великобритания и Франция поддерживают снятие ограничений на использование украинскими ракетами, что может привести к разрешению США на использование британских и французских ракет для ударов по России.
- США оставляют ограничения на использование Украиной ракет ATACMS, боясь дальнейшей эскалации конфликта.
- Президент Джо Байден планирует обсудить вопрос использования дальнобойного оружия с европейскими союзниками, чтобы принять решение о предоставлении разрешения Украине.
- Снабжение России иранскими ракетами стало поводом для пересмотра политики по разрешению использования иностранного дальнобойного оружия Украиной.
- США могут принять промежуточное решение по разрешению использования западного оружия Украиной, в то время как Великобритания и Франция поддерживают данную инициативу.
Чем США позволят Украине бить по военным целям в РФ
Президент США Джо Байден может разрешить Украине использовать для ударов по территории России британские и французские ракеты Storm Shadow/SCALP, но не американское оружие большой дальности, в частности ракеты ATACMS.
Об этом пишет The Times со ссылкой на источники, ознакомленные с ситуацией.
Как пишет издание, ожидается, что Байден обсудит вопрос использования западного оружия с другими европейскими лидерами, чтобы прозондировать их мнение о любых изменениях в политике.
И Великобритания, и Франция поддерживают снятие ограничений на использование Украиной ее дальнобойного оружия, но пока американцы блокируют это изменение из-за страха эскалации. Считается, что снабжение Ираном более 200 ракет Fath-360 в Россию сыграло свою роль в убеждении некоторых чиновников на Западе в том, что политику необходимо срочно изменить.
В то же время, как отметил старший научный сотрудник по наземным военным действиям в Международном институте стратегических исследований, он не удивится, если Байден займет позицию промежуточного варианта, а Франция и Великобритания пойдут на риск ради Украины.
США все-таки могут дать долгожданное разрешение Украине
13 сентября президент США Джо Байден намерен обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разрешение для Украины бить по РФ дальнобойным оружием, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Кроме того, Энтони Блинкен публично предупредил, что российский диктатор Владимир Путин "вполне возможно, использует их в течение нескольких недель в Украине".
Глава Госдепа подчеркнул, что официальный Вашингтон позаботился о том, чтобы у Украины было "все необходимое и вовремя, чтобы быть эффективной в отражении российской агрессии" с момента российского вторжения в феврале 2022 года.
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