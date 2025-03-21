"Не допомагайте ворогу!". Повітряні сили ЗСУ звернулись до українців
Категорія
Україна
Дата публікації

"Не допомагайте ворогу!". Повітряні сили ЗСУ звернулись до українців

Повітряні Сили ЗСУ
F-16

Командування Повітряних сил України звернулось до громадян із закликом не фільмувати все, що повʼязано з українською авіацією, оскільки це дає ворогу можливість "полювати".

Головні тези:

  • Публікації про прольоти бойової авіації у соцмережах можуть надати ворогові стратегічну перевагу.
  • Навіть коротке відео у відкритому доступі може стати цінним джерелом розвідки для противника.
  • Розголошення інформації про базування та маневри військової техніки може призвести до її знищення ворогом.

Повітряні сили ЗСУ звернулись до українців

Наголошуємо, що деякі публікації із прольотами бойової авіації, викладені у соцмережах, можуть суттєво допомогти противнику. Навіть кілька секунд відео у відкритому доступі можуть стати важливими розвідданими для противника.

Про це повідомило Командування ПС на своїй сторінці у Facebook.

Командування ПС зазначає, що зараз пілоти Повітряних сил виконують бойові завдання в прифронтових районах. Наразі для них існує великий ризик від ворожих ракет класу "повітря-повітря" та засобів ППО.

Розголошення інформації про базування, польоти або маневри військової техніки може призвести до її знищення ворогом.

Особливу загрозу становлять відеозаписи прольоту військової авіації у прифронтових районах (зокрема винищувачів F-16) із зазначенням геолокації, примітними орієнтирами чи обʼєктами.

Повітряні сили закликають українців бути свідомими та захищати тих, хто захищає нас.

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